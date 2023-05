Ministerstvo životného prostredia odmieta poslanecké pozmeňujúce návrhy hnutí Sme rodina a OĽANO

BRATISLAVA - Tieto pozmeňujúce návrhy výrazne oslabujú verejnú kontrolu nad stavebným konaním a záujmy životného prostredia podriaďujú záujmom výstavby. Proces posudzovania vplyvov stavieb na životné prostredie by vykonával výlučne Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR.

Tieto poslanecké návrhy, preložené na konci piatkovej schôdze NR SR, predstavujú najzásadnejšiu zmenu v legislatíve životného prostredia za ostatných 30 rokov. Táto zásadná zmena sa však deje v čase vládnej krízy, kedy o nich môžu rozhodnúť – s ohľadom na absenciu spoločnej vôle koalície – najmä tie politické sily, ktoré občania odmietli v minulých voľbách. Týmito poslaneckými pozmeňujúcimi návrhmi sa negujú aj politické dohody, na základe ktorých sa minulý rok prijímali reformy územného plánovania a výstavby.

Centralizácia kompetencií pod Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR, ktorého predseda má byť podľa poslaneckého návrhu neodvolateľným počas sedemročného funkčného obdobia, vylučuje spod kontroly občanov proces tvorby krajiny, aj ochranu životného prostredia. Stavebný úrad by naviac rozhodoval o všetkých zásahoch do životného prostredia, vyvolaných výstavbou, hoci na to nemá žiadne odborné kapacity.

Navrhovaná legislatíva zakladá systémový konflikt záujmov pri posudzovaní EIA, keďže proces posudzovania vplyvov stavieb na životné prostredie sa bude viesť orgánom určeným na podporu výstavby, nie ochranou životného prostredia. Ilustruje to aj odôvodnenie, podľa ktorého má dôjsť ku tejto zásadnej zmene, citát: "na základe požiadavky stavebného sektora". Poslanecká iniciatíva ide proti trendom ostatných krajín Európy, v ktorých zefektívnenie povoľovacích konaní nejde na úkor ochrany životného prostredia.