Matovič to na Čaputovú rovno vysypal: Chcete od nás podporu úradníckej vlády? Najskôr s nami začnite rokovať

BRATISLAVA - Ak by prezidentka Zuzana Čaputová chcela podporu pre úradnícku vládu, mala by rokovať s OĽaNO, zatiaľ s hnutím nekomunikuje. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to povedal líder hnutia Igor Matovič. SASKA si podľa poslanca Mariána Viskupiča vie predstaviť podporu úradníckej vlády v parlamente. Dodal, že prezidentka nemá inú možnosť, ako ju vymenovať.

Matovič vyhlásil, že poslednú ranu dočasne poverenej vláde Eduarda Hegera uštedril šéf diplomacie Rastislav Káčer, keď sa rozhodol odísť z funkcie. Líder OĽaNO si myslí, že nastane úradnícka vláda a budúci týždeň už Heger nebude premiérom. Viskupič uviedol, že prezidentka nemá na výber a najlepšie je vymenovať úradnícku vládu, ktorá by relatívne pokojne doviedla krajinu do volieb. Prípadnú úradnícku vládu označil Matovič za progresívnu. "Ak chce mať podporu, chce pristúpiť k tomu zodpovedne, musí predtým rokovať s naším hnutím. Ak nebude, nemusí počítať s podporou pre svoju úradnícku progresívnu vládu," povedal o prezidentke Matovič.

Rokovanie s OĽaNO je podľa Matoviča prejavom úcty k vyše 700-tisíc voličom

Debatu s prezidentkou považuje za prejav úcty voči ľuďom, ktorí volili OĽaNO a to dostalo mandát na vymenovanie ministrov. Nevylučujú podporu úradníckej vlády, ak by mali možnosť nominovať do nej ľudí mimo politiky. Nominácie ľudí do úradníckej vlády sú podľa Viskupiča zodpovednosťou prezidentky. Nechcel špekulovať o menách.

Netuším odkiaľ smer nabral tento termín, čuduje sa Viskupič

SaS si vie predstaviť podporu úradníckej vlády, no nečaká, že by získala podporu v parlamente. Považuje to však za lepšie riešenie než súčasný stav sprevádzaný chaosom a chýbajúcimi ministrami. Skorší termín volieb začiatkom júla, ako to presadzuje Smer-SD, by bol podľa Viskupiča len ďalším vnášaním chaosu. Dodal, že SaS iný termín volieb nepodporí.

V prípade júlových volieb by nebol žiadny priestor na kampaň, sťažuje za Matovič

Matovič hovorí, že v tomto prípade by nebol žiaden priestor na kampaň, čo je podľa neho v rozpore s demokratickými pravidlami, a navyše je v tom čase veľa voličov v zahraničí na dovolenkách. Viskupič ocenil politické gesto dočasne povereného ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana, ktorý sa rozhodol odísť z funkcie. Mal by podľa neho odmietnuť dotáciu.

Časť politickej zodpovednosti leží podľa Viskupiča aj na Hegerovi, ako aj dočasne poverenom šéfovi envirorezortu Jánovi Budajovi. Matovič odmietol, že by bol Vlčan nominantom OĽaNO alebo jeho samotného. Jeho hnutie podľa neho upozorňovalo na to, že nemal byť na svojej stoličke, no Heger ho chránil. Nemyslí si, že treba "ostrakizovať" rodinné firmy politikov. Ak sa chce politik uchádzať o verejné zdroje, mal by podľa Matoviča verejne povedať, že je v konflikte záujmov, a požiadať o kontrolu.