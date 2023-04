Voľby nie sú len časom sľubov, ale aj časom zúčtovania, tvrdí publicista

Vzhľadom na napätú politickú situáciu, predčasné parlamentné voľby vyhlásené v neskoršom termíne, ale aj veľké výzvy, ktoré budú stáť pred budúcou vládou, Hrabko neočakáva korektné súperenie. "Verím, že kampaň bude veľmi špinavá. Nehrá sa o fazuľky," uviedol s tým, že voliči by neférové útoky mali pri svojom rozhodovaní brať do úvahy čo najmenej.

Strana Hlas-SD oznámila predvolebné spájanie s Dobrou voľbou: Do rozpočtu im to prinesie stovky tisíc eur

Za kľúčové témy považuje Hrabko aktuálne politické výzvy, najmä vysokú infláciu a zdražovanie a konflikt na Ukrajine. Volebná kampaň sa podľa neho oficiálne začína dňom vyhlásenia volieb, ktorý predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) avizoval na koniec mája. Už šesť mesiacov pred oficiálnym začatím volebnej kampane politické strany ale musia povinne evidovať náklady.

V parlamente je podľa neho neoficiálna časť kampane už v plnom prúde. "Príkladom môže byť iniciatíva Igora Matoviča na zníženie poslaneckých platov. Je to ľúbivá téma, každý tomu rozumie," poznamenal Hrabko. Dodal, že návrh nie je možné zaradiť na aktuálnu schôdzu, lebo parlament nedávno podobný zamietol a v lehote šiestich mesiacov sa k nemu podľa rokovacieho poriadku vracať nesmie. "Ak by to niekto chcel zaradiť na schôdzu parlamentu, predsedajúci by o tom nemal dať ani hlasovať. Ak by o tom dal hlasovať, porušil by zákon," upozornil.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Topky/Ramon Leško

"Ale vzhľadom na to, že voľby budú až v septembri, Igor Matovič môže počkať, kým uplynie lehota šesť mesiacov, má dostatok poslancov na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu," poznamenal Hrabko. Neskorší termín predčasných volieb podľa neho zvyšuje už aj tak pomerne veľký chaos v parlamente. "Nepamätám si tak rozbitý parlament. Zažili sme už pády vlády a v parlamente nikdy nebol taký chaos, ako je teraz," konštatoval Hrabko.

Na otázku, či má vyššiu politickú hodnotu deklarácia strany, že sa po voľbách bude snažiť hľadať politických partnerov s cieľom presadiť svoj program, alebo jasné vymedzenie s akými subjektami určite nepôjde do vlády, Hrabko povedal, že to druhé je iba predvolebným gestom voči voličom. "Máme strany, ktoré sa zrejme vôbec nedostanú do parlamentu, ale už dnes vyhlasujú, s kým nebudú spolupracovať. A hlavne so stranami, u ktorých je takmer istota, že sa do parlamentu dostanú," zhrnul Hrabko.