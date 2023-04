Za odhlásenie nepoistených a nepojazdných áut by sa nemuselo platiť: Navrhujú poslanci OĽANO

BRATISLAVA - Počet nepoistených registrovaných vozidiel, ktoré spôsobujú nekryté škody, by sa mohol znížiť. Cieľom novely zákona o povinnom zmluvnom poistení (PZP) zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidle je okrem spomínaného aj vyradenie už neexistujúcich a nepojazdných vozidiel z evidencie a umožnenie majiteľom ich bezplatné odhlásenie. Návrh do Národnej rady (NR) SR ho predložili poslanci za OĽANO Peter Kremský a Radovan Marcinčin.

"V súčasnosti sa blížime k počtu 590.000 nepoistených vozidiel na Slovensku. Z nich je veľa takých, ktorí sú cieľavedome nepoistení pre to, aby 'ušetrili'. Veríme, že tento náš návrh zákona spôsobí to, že sa dostaneme na úroveň Rakúska, kde len nejaké tri percentá vozidiel ostali nepoistené," uviedol na štvrtkovom stretnutí s médiami Marcičin.

V databáze Slovenskej kancelárie poisťovateľov (SKP) sa medzi vozidlami bez uzavretého PZP nachádzajú autá jazdiace po cestách, ale aj nepoužívané či už neexistujúce vozidlá, ktorých je odhadom tretina. Škody spôsobené nepoisteným vozidlom sa musia následne hradiť z poistného garančného fondu, do ktorého prispievajú všetci, čo za PZP platia. "Poctiví vodiči tak zo svojho poistenia doplácajú na ľahostajnosť či nekalý zámer tých, ktorí zákon svojím konaním porušujú a nie sú postihovaní. Naším návrhom chceme zásadným spôsobom prispieť k odstráneniu tejto nespravodlivosti," uviedol Marcinčin.

V roku 2022 takto z garančného fondu uhradili škody za osem miliónov eur, tento rok to môže byť až za desať miliónov. Počet nepoistených vozidiel každoročne dynamicky rastie, len za rok 2022 to bolo podľa SKP o 60.000 viac. "Občania budú mať šesť mesiacov na to, aby sa rozhodli a vyrovnali svoje záväzky týkajúce sa ich nepoisteného vozidla," objasnil Kremský. Či majú platné poistenie, si budú môcť od januára overiť na špeciálnej webovej stránke podobne ako pri STK alebo diaľničnej známke.

Šéf SKP Martin Kaňa uviedol, že výrazné zníženie počtu nepoistených vozidiel spôsobujúcich škody je kľúčové pre nastavenie férového PZP. SKP má podľa neho v databáze veľké množstvo vozidiel, ktoré komplikujú prácu s nepoistenými vozidlami. Dosiahnuť by sa to malo práve zavedením príspevku pre osobu, ktorá nesplní povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu a vyradením vozidiel z evidencie vozidiel, ktoré už nemajú dôvod byť vedené v evidencii motorových vozidiel. Príspevok by však nemal byť nižší či "výhodnejší", ako je samotné poistné, aby nebol zneužívaný.

Majitelia by nemuseli platiť 500-eurový poplatok za vyradenie

Kremský uviedol, že zákonom by sa mohlo vyradiť z evidencie približne až 200.000 neexistujúcich a odstavených áut, pričom ich majitelia by už nemuseli platiť 500-eurový poplatok za ich vyradenie. Novela by mohla motivovať nízkopríjmové skupiny obyvateľstva, ktoré si podľa Kremského často nemôžu dovoliť zaplatiť STK či zmienený poplatok za odhlásenie. Navyše, z dôvodu vlastnenie auta často nemajú nárok na poberanie sociálnych dávok.

Začiatkom budúceho roka do 30. júna 2024 by bola v účinnosti možnosť opraviť údaje o vozidle v poistnej zmluve alebo uzavrieť nové poistenie. Začiatkom júla 2024 by následne polícia dostala zoznam nepoistených vozidiel, ktoré z evidencie vyradí a osoby bez poistenia by dostali výzvu na uhradenie poistného príspevku.