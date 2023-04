Pred voľbami sa črtá nová spolupráca: Danko oznámil začiatok spoločnej cesty s Ficom! Dohodli si už aj prvé akcie

BRATISLAVA – V stredu (26. 4.) sa v centrále Slovenskej národnej strany (SNS) stretol predseda SNS Andrej Danko s predsedom strany Smer-SD Robertom Ficom. Danko mal Fica informovať o rokovaniach s ďalšími národnými stranami. Medzi inými stranou Život-NS a stranou Patriot. Podľa Danka sa mali na spoločných predvolebných akciách dohodnúť aj so stranou Smer-SD.

Podľa Andreja Danka má pred sebou strana SNS pozitívne vyhliadky. „Som presvedčený, že Slovenská národná strana sa do parlamentu dostane,“ presvedčivo vyhlásil. Naznačili, že so stranou Smer-SD plánujú spoločnú cestu k volebným urnám. Povedal, že sa so Smerom dokonca dohodli už aj na spoločných akciách. Jednou z nich má byť pripomienka výročia konca vojny 8. mája na Slavíne.

Galéria fotiek (4) Andrej Danko

Zdroj: Topky/Ramon Leško

Strana Hlas na pozvanie nereagovala, Pellegrini sa odmietal stretnúť s Ficom

Jedným z hostí spoločného stretnutia mal byť aj líder strany Hlas Peter Pellegrini. Ten sa schôdzky nezúčastnil, pripomenul však, že s Dankom sa rád stretne, v prítomnosti Roberta Fica však nevidel dôvod. „Pellegrini sa nechce fotiť, lebo by odplašil Progresívne Slovensko,“ poznamenal Robert Fico.

Galéria fotiek (4) Robert Fico

Zdroj: Topky/Ramon Leško

SNS má byť podľa predsedu strany Smer dobrým a spoľahlivým partnerom, pričom iskra politickej spolupráce mala medzi nimi preskočiť v mnohých otázkach. Fico ocenil taktiež spojenie strany SNS s poslancom Tomášom Tarabom a stranou Život-NS. Zdôraznil, že nemá obavy o budúcich výsledkoch tejto spolupráce. „Nepochybujem, že Slovenská národná strana postavená na myšlienke tejto integrácie má šancu prekročiť päťpercentnú hranicu,“ poznamenal Fico.