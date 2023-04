SaS aj Smer-SD chcú vyhrať parlamentné voľby: Sociálni demokrati hovoria o návrate Fica, Sulík o percentách

"Pre nás je dôležité, aby sme vyhrali voľby a zostavovali vládu," povedal Blanár. Zopakoval, že volebným lídrom je predseda strany Robert Fico, a v prípade jej víťazstva by sa mal preto stať aj premiérom. Ambície vyhrať parlamentné voľby má podľa Sulíka aj strana SaS. "Aktuálne preferencie to nenaznačujú, ale my ideme do toho, lebo najlepšie spĺňame podmienky, ktoré potrebujete na to, aby ste vládli," podotkol.

Archívne VIDEO

K možnej spolupráci s Hlasom po voľbách sa vyjadriť nechcel. Návštevu hlavy štátu SR Zuzany Čaputovej a českého prezidenta Petra Pavla na Ukrajine vníma Sulík sympaticky. "Oni už niekoľko mesiacov dozadu, tesne po zvolení českého prezidenta, avizovali, že majú takýto plán. Je dobré, keď politici plnia to, čo povedia," podotkol. Dúfa, že vojna na Ukrajine sa čím skôr skončí. "V tejto vojne je Rusko jednoznačne agresor, tam nie je čo diskutovať. Ukrajina je obeť, a preto považujem aj takúto podporu za dôležitú," doplnil.

Smer plánuje zvolať mimoriadnu schôdzu parlamentu

Blanár v súvislosti s návštevou skonštatoval, že občania SR by viac uvítali, keby sa prezidentka starala o to, čo sa deje na Slovensku a čo rieši vláda. Smer-SD chce podľa jeho slov pomáhať Ukrajine, no nie je za vojenskú pomoc. "Sme proti dodávaniu akýchkoľvek zbraní a sme za to, aby sa začali čím skôr rokovania," uviedol. Diskutujúci sa rozprávali aj o inflácii potravín. Blanár potvrdil, že Smer plánuje zvolať mimoriadnu schôdzu parlamentu k zdražovaniu potravín.

Strana chce na nej podľa jeho slov predstaviť viacero návrhov, na ktorých spolupracovala aj s predstaviteľmi prvovýrobcov, potravinárov a obchodníkov. Poukázal aj na potrebu zastropovania cien formou použitia marží. Zámer by podľa Sulíka nefungoval. "Len čo začnete stanovovať maximálne marže alebo prirážky, tak sa stane, že oni to budú nakupovať od nejakých medzičlánkov," povedal. Ide podľa neho o návrh na "oblbovanie" ľudí. "To, čo naozaj funguje, je viac konkurencie," dodal.