Lacné tankovanie? Z cenového tornáda vám spadnú sánky! Na energetickom trhu očakávajte pokles nielen pri benzíne

BRATISLAVA – Už pár mesiacov dávajú ceny energií naším peňaženkám poriadne zabrať a väčšina domácnosti už len márne čaká na svetlo na konci tunela. Dobré správy však prichádzajú skôr, ako by jeden očakával. Po poklese cien ropy by sme sa tak mohli pripraviť na lacnejšie tankovanie. Zmena napokon prichádza v dobe, kedy sa ceny elektriny a plynu dostávajú rekordne nízko.

Dobré správy pre slovenské domácnosti konečne dorazili a my sa dnes môžeme začať tešiť z pozitívneho trendu vo vývoji energetických komodít. Cena elektriny si už druhý mesiac drží stabilnú cenu na spote 115 €/MWh a cena plynu sa dostala pod neuveriteľných 40 €/MWh, informuje portál Dáta bez pátosu. Dodávajú, že obe hodnoty sa týmto poklesom dostali k úrovni 1/ 10 svojej maximálnej ceny z augusta 2022, kedy vrcholila energetická kríza.

Klesajúce ceny elektriny a plynu nie sú všetko, dobré časy čakajú aj motoristov

Ešte minulý týždeň sme vás v našom článku informovali o poklese cien pohonných hmôt, ktorý konečne dorazil aj k našim dnes tak skúšaným peňaženkám. K pozitívnej predpovedi analytika Československej obchodnej banky (ČSOB) Marek Gábriša sa tak pripájajú dnes už pozorovateľné dáta.

Podľa portálu Dáta bez pátosu by sme už onedlho mohli očakávať ceny benzínu a nafty, ktoré by mohli podliezť magickú hranicu 1,50 €/l. Podľa dostupných dát mala cena benzínu na burzách v posledných dvoch týždňoch klesať a dnes už môžeme pozorovať pokles o viac ako 10%. „Očakávali by sme s odstupom týždňa-dvoch, že podobný pokles uvidíme aj na našich pumpách. Bokom môžeme dať položku ceny, ktorou sa hýbať nedá: spotrebnú daň 51,4 centov z litra a z nej 20% DPH, čo robí spolu 62 centov,“ priblížili.

Či už tankujete benzín alebo naftu, na svoje si príde každý

Zmena v cenách pohonných hmôt by tak mohla spôsobiť taký pohyb, pri ktorom by sa benzín, rovnako, ako dnes už nafta, dostal pod hranicu 1,50 €/l. Ak by k tomu došlo, benzín aj nafta by sa tak súbežne dostali pod túto hranicu po viac ako roku.