Nový návrh poslanca Suju: DPH na základné potraviny by mala klesnúť na 5% , obchodná prirážka na 40%

Galéria fotiek (1) Zdroj: Topky - Vlado Anjel

BRATISLAVA - Daň z pridanej hodnoty (DPH) na základné potraviny by sa mala znížiť na 5 % a maximálna obchodná prirážka u týchto potravín na úroveň 40 %. Vyplýva to z návrhu novely zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami, ktorý do parlamentu predložil nezaradený poslanec Miroslav Suja.