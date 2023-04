V Česku vypukla totálna panika pre múku zo Slovenska: Známy reťazec ju radšej sťahuje z pultov! A čo my?

Archívne video: Samuel Vlčan sa vyjadruje k pšenici z Ukrajiny, u ktorej sa zistilo zvýšené množstvo pesticídov

Panika sa začala šíriť vo veľkom po tom, ako sa v českých predajniach Kaufland objavila na pultoch akciová múka VitaFlora pochádzajúca z mlynu v Kolárove. Ľudia prostredníctvom sociálnych sietí šírili varovania pred jej kúpou a navzájom sa vyzývali, k tomu, aby po nej nesiahali. Podľa nich má byť totiž vyrobená z ukrajinského obilia, v ktorom kontrolóri zistili zvýšené množstvo nepovolených pesticídov, ktoré sú v Európskej únii zakázané.

Aj takéto varovania kolovali medzi Čechmi na sociálnych sieťach.

Mlyn Kolárovo však tvrdí, že daná múka je vyrobená zo slovenskej, nie ukrajinskej múky. „Dodávateľ Mlyn Kolárovo pri múke VitaFlora potvrdil 100% slovenský pôvod suroviny a zaslal nám aj protokol s výsledkami laboratórnych testov,“ uviedla pre TN.cz hovorkyňa českej siete predajní Kaufland Renata Maierl. Napriek tomu sa však rozhodli múku nakoniec zo svojich pultov stiahnuť. Podľa jej slov má ísť o preventívny krok. Vyhotoviť si dali aj vlastné laboratórne testy. „Kvalita a bezpečnosť potravín je pre nás dôležitá," zdôraznila hovorkyňa.

Slovenskí inšpektori informácie o múke rozposlali po Európe prostredníctvom Európskeho systému rýchleho varovania. „SZPI toto preverila napriek tomu, že notifikácia nespomínala Česko ako miesto určenia predmetnej nevyhovujúcej šarže múky. Kontrolou v teréne bolo potvrdené, že predmetná nevyhovujúca šarža múky sa na trhu v Česku nenachádza. Inšpektori SZPI však zistili 4 iné šarže múky rovnakého výrobcu, ktorých uvádzanie do obehu bolo pozastavené a boli odobraté vzorky pre laboratórne hodnotenie,“ povedal hovorca českej potravinárskej inšpekcie Pavel Kopřiva.

Znepokojenie sa objavilo aj medzi zákazníkmi spomínanej siete predajní na Slovensku. Kaufland však zákazníkom odkázal, že múka na našich pultoch je v poriadku. „Od dodávateľa Mlyn Kolárovo, a.s. sme si vyžiadali zaslanie výsledkov analýz vzoriek obilia použitého do produktov v spotrebiteľskom balení (analýza vzoriek obilia použitého do produktov v spotrebiteľskom balení bola vykonaná v akreditovanom skúšobnom laboratóriu). Na základe toho môžeme potvrdiť, že produkty od tejto spoločnosti predávané v našich predajniach sú v súlade so všetkými platnými normami a vyrobené výhradne zo pšenice zo Slovenska,“ reagovali na sociálnej sieti.

"ŠVPS SR robí aktuálne kontrolu všetkých múk v SR. Chceme pripomenúť, že zvýšené cielené kontroly ukrajinského obilia a výrobkov z neho robí ŠVPS SR od júla 2022 a 100%-né kontroly dovezeného obilia a výrobkov z neho od začiatku apríla," uviedol rezort pôdohospodárstva.

V predajniach Lidl nájdete predmetnú múku aktuálne za akciovú cenu.

