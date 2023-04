PRÁVE TERAZ Vláda schválila zákaz dovozu z Ukrajiny! Vlčan ukázal KOMPLETNÝ zoznam

"V Poľsku došlo k zákazu tohto dovozu. V Maďarsku sa tento zákaz aktuálne pripravuje. Analogické opatrenie je možné očakávať v Bulharsku. V dôsledku uvedeného sa Slovenská republika stane jediný tranzitným štátom EÚ, cez ktorý budú prúdiť z Ukrajiny poľnohospodárske komodity do EÚ," vysvetľuje v návrhu rezort pôdohospodárstva.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky navrhlo zákaz dovozu týchto vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo pôvodom z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky:

1001 - pšenica

1002 - raž

1003 - jačmeň

1004 - ovos

1005 - kukurica

1007 - cirok

1008 – pohánka

1212 - cukrová repa

1701 - trstinový, alebo repný cukor

1702 - izoglukóza

1703 – melasa

11xx – mlynárske výrobky, slad, škroby, inulín, pšeničný lepok

1201 - sójové bôby

1204 - ľanové semená

1205 - repkové semená

1206 - slnečnicové semená

1207 - ostatné olejnaté semená

1210 – chmeľové šištičky 07xx - zelenina

08xx - ovocie

09xx - spracované ovocné a zeleninové výrobky

5302 - konope 2204 - víno 2209 - vínny ocot 2207 - etylakohol

0409 - prírodný med 0410 - materská kašička a propolis jedlé

0511 - materská kašička a propolis, nejedlé

1212 - peľ

1521 - včelí vosk

V pšenici našli škodlivé látky

Kolotoč udalostí spustili minulý týždeň správy o možnej kontaminácii pšenice pôvodom z Ukrajiny, ktorá sa nachádzala v jednom z našich najväčších mlynov v Kolárove. Z dôvodu opatrnosti a preventívnosti prístupu sa celá šarža obilia v danom mlyne dočasne zastavila a nemohlo sa s ňou nakladať. Malo ísť celkovo o 1 500 ton. Ukázalo sa, že to je kontaminované s názvom chlórpyrifos a to v koncentrácii, v ktorej je zdraviu škodlivá. Ako dnes zaznelo na tlačovom brífingu, obilie bude zlikvidované a to buď spálením, alebo bude využité v bioplynke. Pre lepšiu predstavivosť ide o 65 plne naložených kamiónov.

Podľa Becíka je kontaminovanej pšenice oveľ viac

Zachytenie 1 500 ton ukrajinského obilia, kontaminovaného zvyškami pesticídov, je iba špičkou ľadovca a na Slovensku sa nachádzajú desiatky tisíc ton obilia z Ukrajiny, ktoré nespĺňa hygienické normy. Na pondelňajšej tlačovej konferencii to tvrdil člen predsedníctva mimoparlamentnej strany Hlas-SD a predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislav Becík.

"V ľudskej reči to znamená, že na Slovensku máme milióny kilogramov kontaminovanej múky," povedal Becík. Dodal, že nejde o oficiálne informácie. Hlas-SD preto podľa neho bude žiadať informácie, koľko ton múky a obilia bolo za posledný rok dovezených z Ukrajiny, koľko ton múky a pšenice prešlo kontrolou, kde sa kontaminovaná múka nachádza, a ako sa občan dozvie, že múka, ktorú má doma, je kontaminovaná. "Toto sú základné otázky, na ktoré chceme dostať všetci odpoveď," povedal Becík.

äNie je podľa neho jasné, kde kontaminovaná múka skončila a dodal, že múka z ukrajinskej pšenice sa deklaruje ako slovenská. Zároveň je pravdepodobné, že sa s kontaminovanou pšenicou kŕmili aj napríklad kurence, a tak sa reziduá chemických látok mohli dostať aj ďalej do potravinového reťazca.

Strana Hlas-SD preto žiada okamžité zriadenie špeciálneho vyšetrovacieho a kontrolného výboru na pôde poľnohospodárskeho výboru Národnej rady SR. Becík zároveň vyzval, aby sa domáce mlyny začali orientovať na slovenskú produkciu obilia.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na Becíkove výzvy reagovalo, že práve v tejto chvíli podniká reálne kroky v súlade so zákonom na ochranu zdravia obyvateľstva, ochranu podnikateľského prostredia a trhu pred dampingovými cenami komodít z Ukrajiny. "Pán Becík a jeho politicky motivované výroky sa aktuálne nenachádzajú medzi prioritami rezortu," uviedlo ministerstvo.