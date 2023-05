POZOR Známa značka sťahuje z trhu obľúbenú pochúťku: Hrozba alergických reakcií! Ľuďom vracajú peniaze

BRATISLAVA – Obľúbenú pochúťku musia sťahovať z trhu. Alergikom by totiž mohla spôsobiť vážne komplikácie. Reč je o chuťovke Müller Vegan Mousse čokoláda na kokosovom základe (2 x 70 g) od mliekarne Alois Müller.

Ako vysvetlila samotná firma, kvôli technickej chybe pri výrobe sa do výrobku dostala mliečna bielkovina, ktorá nebola súčasťou receptúry. „To môže viesť k možným alergickým reakciám u ľudí, ktorí trpia alergiou na mliečnu bielkovinu. Pre ľudí bez alergie na mliečnu bielkovinu je tento výrobok vhodný na konzumáciu bez obmedzenia,“ upozornili.

Galéria fotiek (3) Zdroj: mullermilch.sk

Týka sa to však iba konkrétnych výrobkov a to s dátumom minimálnej trvanlivosti 13.05.2023 a 27.05.2023. Všetky ostatné výrobky podľa firmy dotknuté nie sú. „Žiadame alergikov, aby sa zdržali konzumácie vyššie uvedených výrobkov s uvedeným dátumom spotreby a aby príslušné výrobky vrátili na predajné miesto. Tam vám bude vrátená čiastka za výrobok, a to aj bez predloženia účtenky,“ vyzvali.

„Spoločnosť Molkerei Alois Müller GmbH & Co. KG. sa veľmi ospravedlňuje za nepríjemnosti a ďakuje všetkým zákazníkom a spotrebiteľom za pochopenie. Spotrebitelia môžu získať ďalšie informácie pod telefónnym číslom +420 734 156 252,“ dodali.