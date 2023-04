Gyimesi náhle končí u Matoviča: Môže dopadnúť ako politický bezdomovec, ešte nemá ani dohodu s Alianciou!

VIDEO Tlačová konferencia Gyimesiho a Matoviča:

Odchod bez búchania s dvermi

Poslanec Národnej rady (NR) SR György Gyimesi opúšťa OĽaNO. Argumentuje rozdielmi názorov v zásadných otázkach a tým, že nechce hnutiu svojimi postojmi škodiť. Zároveň uviedol, že s mimoparlamentnou stranou Aliancia zatiaľ žiadnu dohodu nemá a rokovania ešte budú pokračovať. Napriek tomu spolu s Matovičom na tlačovke uviedli, že politický rozchod sa dá uskutočniť aj bez emócii. "Odchádzam bez toho, aby som uviedol polnočný status alebo by som búchal s dvermi," povedal Gyimesi, ktorý touto narážkou zrejme myslel povereného premiéra Eduarda Hegera (Demokrati), ktorý svoj odchod prednedávnom ohlásil statusom krátko pred polnocou a na druhý deň ohlásil novú stranu.

Ospravedlnenie členovi Aliancie Rigóovi

Vzápätí sa Gyimesi začal venovať téme roztržky medzi ním a členom Aliancie Ronaldom Rigóom. Sám priznal, že v debate s ním a politickej prestrelke použil slová, ktoré neboli vhodné a nemal ich použiť. Dodal, že v danej téme dokonca ani nebol odborníkom a vo veľkom si sypal na tlačovke popol na hlavu. Gyimesi v minulosti Rigóa nazval "chorým mužom".

O niekoľko minút na to navyše spomenul, že s Alianciou dohodu ešte nemá. Gyimesi dodal ešte to, že okrem názoru vojny na Ukrajine sa jeho cesty s OĽaNO rozchádzajú aj pre kroky Eduarda Hegera, ktorý vraj jedným podpisom zrušil pôrodnicu na východe Slovenska v Kráľovskom Chlmci.

Odchádza aj pre názor na konflikt na Ukrajine

Poslanec odchádza z klubu OĽaNO aj preto, lebo sa vraj "názorovo líši" s kolegami v tom, ako riešiť konflikt na Ukrajine. "Ja som za mier, nechcem ďalšie dodávanie zbraní," povedal Gyimesi. Tomu neskôr kontroval predseda klubu Michal Šipoš, ktorý na danú tému povedal, že "treba pomáhať slabšiemu", no rešpektuje Gyimesiho názor. "Na toto máme iný názor, no vždy som si názor Ďura Gyimesiho vážil," povedal aj šéf OĽaNO Igor Matovič.

Za OĽaNO kandidovať nebude, no dohodu ešte s Alianciou nemá

Gyimesi dodal, že za OĽaNO do volieb už opätovne kandidovať nebude, no zároveň povedal, že žiadna dohoda s Alianciou ešte nepadla, čo mu môže politickú situáciu skomplikovať. "Ja sa teraz budem venovať synovi, začína lovecká sezóna," odpovedal Gyimesi na otázku, čo bude teraz robiť. Nemyslí si však, že ak by do Aliancie vstúpil, tak táto by sa odchodom platformy Most-Híd rozpadla. "Nemyslím si, že sa niečo také stane," reagoval stručne.

"Oceňujem toto gesto Györgyho Gyimesiho, že aj napriek tomu, že nemá vopred dohodnutý angažmán v inej strane, odchádza takto na voľnú nohu," pochválil na záver Gyimesiho Matovič a dodal že "drží palce maďarskej politickej reprezentácii".