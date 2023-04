Poslanci OĽANO nepôjdu na koniec kandidátky: Matovič potvrdil, že na konci listiny bude jeho meno

Galéria fotiek (2) Igor Matovič

Zdroj: Topky/Ramon Leško

BRATISLAVA - Prvých desať miest na kandidátke OĽANO do predčasných parlamentných volieb obsadia nové osobnosti, od 11. miesta by mali ísť poslanci. Zoradení budú podľa ich aktivity. Uviedol to predseda hnutia Igor Matovič. Potvrdil, že jeho meno bude na konci kandidátnej listiny.