Vyše 90 mimovládok sa vrhlo na Hegera: Začnite konať! Obrovská potupa pre kroky Holého, takto to nemôže pokračovať

BRATISLAVA - Poverená vláda Eduarda Hegera (Demokrati) má už len niekoľko mesiacov na dôležité zmeny, ktoré chcú stihnúť do predčasných volieb v septembri. Aj keď premiér má v týchto dňoch asi práce nad hlavu, podľa populárneho občianskeho združenia právnych zástupcov VIA IURIS si nerobí svoju prácu dobre a dokonca vraj podkopáva základy demokracie. Vyše 90 organizácii sa už podpísalo pod ich výzvu, aby premiér zastavil deštrukciu pri nastoľovaní legislatívnych procesov. Všetko vraj spôsobil vicepremiér pre legislatívu Štefan Holý, ktorého návrh im prekáža.

Pán premiér, zastavte to, vyzývajú ho

Hlavnú výzvu premiérovi adresuje advokátka z VIA IURIS Eva Kovačechová, ktorá Hegera vyzýva, aby zastavil tieto "deštrukčné procesy". "Pred mesiacom organizácie upozornili premiéra Hegera, že nové legislatívne pravidlá vlády, ktoré vymyslel a presadil podpredseda vlády Štefan Holý zo SME RODINA, zásadným spôsobom obmedzia prístup verejnosti k pripomienkovaniu zákonov. Premiér však dodnes nijako nereagoval," sťažuje sa VIA IURIS.

Prekáža im uprednostnenie jediného, neprehľadného webu

To, čo VIA IURIS prekáža, vraj pramení z iniciatívy samotného Holého, ktorý vraj do značnej miery oklieštil pripomienkovanie zákonov výhradne na online úroveň, pričom pripomínajú, že viaceré domácnosti po Slovensku ešte stále nemajú zavedený internet. Holý vraj navyše uprednostnil na tieto účely jediný web, ktorý podľa nich prekvitá svojou neprehľadnosťou.

"Slov-lex v jeho dnešnej podobe nie je ani omylom vhodný na to, aby zastrešoval zber podpisov pod všetky pripomienky ku všetkým zákonom, ktoré sa na Slovensku prijímajú. Netreba tiež zabúdať, že približne 14 % domácností na Slovensku dnes nemá prístup na internet. Týchto občanov tak vláda pripraví o právo zapájať sa do tvorby zákonov," kritizujú.

"Preto vyzývame premiéra a demokrata Eduarda Hegera, aby konal a zastavil deštrukciu jedného zo základných pilierov demokracie, ktorým participácia verejnosti na prijímaní zákonov nepochybne je," odkazuje Hegerovi VIA IURIS s tým, že ak "chce byť niekto demokrat, nestačí sa tak označovať".

To, že sa sám označujete demokratom, z vás ešte demokrata nerobí

"Eduard Heger sám seba rád označuje za demokrata, no na ochranu demokracie nestačia vznešené slová, potrebné sú najmä činy. Povinnosťou demokratických politikov je zabezpečiť všetkým občanom rovnaké možnosti na uplatnenie ich základných práv. Vláda Eduarda Hegera však urobila presný opak," pokračujú.

Premiérovi navyše odkazujú, že jeho kroky k opätovnému napraveniu tejto "krivdy" nemusia byť nijak komplikované. "Netreba veľa. Stačí aby jeho vláda vrátila legislatívne pravidlá do stavu, ktorý platí dnes a ktorý umožňuje vyjadrovať sa k návrhom zákonov či vyhlášok každému obyvateľovi a obyvateľke Slovenska a nielen vybranej skupine," uzavrela VIA IURIS.

Významným faktom je, že výzvu VIA IURIS podporilo vyše 90 inštitúcií a organizácií, medzi nimi aj také, ako Slovensko Digital, Vlk Východné Karpaty, Priatelia Zeme, Amnesty International, Človek v ohrození, Post Bellum či WWF Slovensko.