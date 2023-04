Dzurinda sa vrhá do kampane po hlave: Miki účastníkom zaplatí pivo! Je v tom ale jeden háčik

Galéria fotiek (2) Dzurinda chce s voličmi diskutovať aj pri pive.

BRATISLAVA - Politická kampaň sa už rozbehla. Každý volí inú taktiku pred predčasnými voľbami, no viacerí sa chcú po rokoch opäť zblížiť s ľuďmi na verejných diskusiách. Verejne vystupuje už napríklad aj líder OĽaNO Igor Matovič či predstavitelia Republiky, no čo zvyšok uchádzačov o priazeň voličov? Expremiér Mikuláš Dzurinda nechce zaostávať a tak zvolil pomerne bizarný štýl kampane. Voličom chce všetko vysvetľovať na prvú, a to rovno na pive!