Dzurinda to myslí s návratom do politiky vážne: Urobil ďalší dôležitý krok, veľmi symbolický termín!

BRATISLAVA - Bývalý predseda vlády Mikuláš Dzurinda to očividne myslí s návratom do najväčšej politiky vážne a nateraz to nevyzerá ani na veľké spájanie. Jeho nový subjekt Modrí - Európske Slovensko totiž prešiel ďalšou "povinnou jazdou" a vstupuje tak do ostrého politického boja, ktorý bude mať finále koncom septembra. Preferencie Dzurindových Modrých však nateraz nepredpovedajú ani účasť v parlamente.