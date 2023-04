Chystáte sa cez Veľkú noc do hôr? Môže vás to vyjsť draho! Varovanie odborníka, na TOTO si dajte pozor

BRATISLAVA – Počasie nám dáva poriadne zabrať a za oknami to vyzerá, ako keby sme nemali veľkonočné, ale skôr vianočné sviatky. To nepreje ani obľúbeným voľnočasovým aktivitám vo prírode. Ak ste plánovali tieto dni stráviť na horách, všetko si dopredu dobre zvážte a buďte opatrný. Vetra ani chladnejšieho počasia sme totiž zatiaľ ešte nezbavili.

Archívne video: V Prešove dnes napadlo veľa snehu

Pretrvávajúce chladné počasie, mínusové teploty, intenzívny vietor či zľadovatené chodníky na horách prinášajú zvýšené riziko úrazu pri túrach, upozorňuje odborník Patrik Pajta z turistického klubu Hikemates. Kým v meste podľa neho môžeme mať pocit jari, na horách najmä vo vyšších polohách stále mrzne, roztopený sneh cez noc zamŕza a môže sa na ňom šmýkať. "Pohyb po zľadovatelých chodníkoch sa môže skončiť úrazom. Odporúčam turistom aby nepodceňovali podmienky na horách, túru začali skoro ráno a mali adekvátnu výbavu, v ktorej nesmú chýbať paličky, turistické mačky a pri pohybe v lavínovom teréne aj lavínovú výstroj,“ uviedol.

Galéria fotiek (2) Aktuálna predpoveď počasia

Zdroj: thinksktock.com

Na pamäti treba určite mať, že vo Vysokých aj Nízkych Tatrách v týchto dňoch fúka silný severný vietor. Pri plánovaní túry je preto potrebné sledovať aktuálne počasie. "Varovania a výstrahy si turisti môžu pozrieť na web stránke Horskej záchrannej služby prípadne v ich mobilnej aplikácii. Okrem aktuálneho počasia tam nájdu aj informácie o lavínovej situácii na horách,“ vysvetlil Pajta.

Turisti by podľa neho nemali zabúdať ani na plánovanie vhodnej trasy. "Rovnaká túra môže v zime zabrať viac času ako v lete, treba na to myslieť pri plánovaní túry. Odporúčam tiež, aby turisti vždy oznámili blízkym, kam sa chystajú na túru, v prípade problému či úrazu to urýchli ich záchranu. Turisti by mali mať samozrejme teplé oblečenie, dostatok tekutín a jedla či nabitý telefón,“ dodal.