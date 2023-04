AKTUÁLNE Východ je pod snehom: Táto časť Slovenska je na Zelený štvrtok celá biela! Problémy na horských priechodoch!

Video: V Plavnici na východnom Slovensku sneží počas Zeleného štvrtka od rána

Aktualizované 16:54 Polícia v súvislosti so zhoršenými poveternostnými podmienkami na území Košického kraja zaznamenala 38 škodových udalostí a dve dopravné nehody, ktoré si vyžiadali jedno ťažké zranenie. Vo štvrtok popoludní o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová. Sneženie spojené s vetrom od rána komplikovalo dopravu na cestách. "Momentálne sú cesty na území Košického kraja zjazdné, okrem Pačanského kopca v okrese Rožňava, ktorý je neprejazdný," uviedla hovorkyňa.

V teréne je podľa nej maximálne množstvo príslušníkov Policajného zboru, ktorí dopravnú situáciu monitorujú a dopravu v kritických úsekoch regulujú, prípadne odkláňajú. "Polícia dôrazne apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby svoju jazdu prispôsobili aktuálnym poveternostným podmienkam, sledovali situáciu v cestnej premávke a dbali na zvýšenú bezpečnosť," konštatovala Mésarová.

ZVÝŠTE OPATRNOSŤ NA CESTÁCH A NEZABÚDAJTE NA SPRÁVE SVIETENIE Dnes sme v súvislosti s nepriaznivým počasím zaznamenali... Posted by Polícia SR - Košický kraj on Thursday, April 6, 2023

PERINBABA JE ASI Z VÝCHODU A PRETO SA S NAMI NECHCE ROZLÚČIŤ Posted by Polícia SR - Košický kraj on Thursday, April 6, 2023

Aktualizované 14:15 Štvrtkové zrážky teplého frontu na Slovensku zatiaľ priniesli od troch do deväť centimetrov nového snehu. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.

"Zaujímavá situácia je aj pri príchode zrážok, keď na všetkých staniciach zaznamenávame pokles teploty až pod nulu, prípadne zosilnenie mrazu v lokalitách, kde už mrzlo, napríklad na Spiši," skonštatovali meteorológovia. Dodali, že po zrážkach teplého frontu sa otepľuje a začína sa odmäk, čo vidno na Šariši, Zemplíne a v Above.

Sneženie komplikuje aj dopravu na východnom Slovensku. Z viacerých miest hlásia skrížené kamióny, neupravené a nezjazdné cesty i nehody. SHMU v súvislosti so snežením vydal aj výstrahu prvého stupňa pre východné a stredné Slovensko.

Aktualizované 13:00 Problémy so snehovou nádielkou hlásia už aj na horských priechodoch. Horský priechod Jahodná je úplne uzavretý, skrížil sa tam kamión. Z horského priechodu Vernár hlásia mokrú vozovku, ktorá môže komplikovať dopravu.

Sneženie na teplom fronte Zrážky teplého frontu podľa našich meraní automatických staníc zatiaľ priniesli 3-9 cm nového... Posted by Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) on Thursday, April 6, 2023

SNEŽENIE UŽ AJ NA SLOVENSKU Počasie na našom území ovplyvňuje zrážkové pole tlakovej niže, ktoré so sebou prináša... Posted by www.iMeteo.sk on Thursday, April 6, 2023

Počasie sa mení vďaka teplému frontu spojenému s tlakovou nížou, ktorý na naše územie postupuje netypicky zo severovýchodu. Veľká noc tento rok prináša so sebou sneženie, ktoré sa spustilo práve dnes, na Zelený štvrtok. Biela nádielka pokrýva najmä sever, v noci na piatok nie je vylúčené sneženie ani na strednom Slovensku. Výstrahy prvého stupňa pre sneženie vydal SHMÚ na dnes pre Banskobystrický, Žilinský, Košický a Prešovský kraj.

VIDEO: Na východe Slovenska budú mať tento rok bielu Veľkú noc

Na východnom Slovensku je už v týchto chvíľach bielo a sneženie by malo pokračovať. Mestá a obce pokrýva pomaly, ale isto biela perina. Problém je najmä na cestách, na ktorých je slabá viditeľnosť.

Ako informuje portál imeteo.sk, dnes by mohlo napadnúť od 1 do 10 cm snehu. V horských oblastiach to však môže byť aj viac. Snežiť by malo aj v piatok a v sobotu. V nižších polohách treba rátať s dažďom.

Na cestách buďte opatrní

Kým mrazivé noci narobili vrásky na čele najmä ovocinárom a záhradkárom, snehová pokrývka potrápi zase šoférov. Problémom môže byť najmä to, ak už máte prezuté letné gumy a pôjdete smerom na východ. Rizikový bude najmä dnešok, kedy sa môžu tvoriť snehové jazyky či záveje to na juhu východného Slovenska. Na Veľký piatok upozorňujú meteorológovia na poaľadovicu na celom území.

VIDEO Veľkonočné východné Slovensko

Hrozia lavíny

Vo Vysokých a Západných Tatrách platí pre polohy nad 1800 metrov nad morom mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice, informuje TASR. V nižších polohách, v Nízkych Tatrách a vo Fatrách je omnoho menší prírastok nového snehu a platí tam malá lavínová hrozba, prvý stupeň. Informoval o tom Ivan Chlebovec zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.

"Nový sneh z posledného sneženia je vetrom previaty do južných expozícií na veľmi tvrdý firnový podklad. Nachádzajú sa tu snehové vankúše a dosky, ktoré sa aj pri malom dodatočnom mechanickom zaťažení môžu uvoľniť," upozornil Chlebovec.

Počas dňa na Slovensko postúpi od východu teplý front. Teplota vzduchu vo výške 2000 metrov nad morom sa bude pohybovať okolo mínus štyroch stupňov Celzia. Oblačnosť bude počas dňa pribúdať a popoludní sa očakáva sneženie.