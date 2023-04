Ako budú tráviť Veľkú noc? Vyspovedali sme politikov, Sulík nechce ani výslužku, Hlina ostal sám v Číne!

BRATISLAVA - Všetci to poznáme a blíži sa už ten sviatočný čas, kedy sa opäť zídeme so svojimi blízkymi, poriadne si zajeme, možno to niektorí okoreníme aj niečím tvrdším a zakončíme oblievačkou či šibačkou. Či už je pre nás toto tradičné prežitie veľkonočných sviatkov alebo nie, pýtali sme sa na to, ako to prežijú naši politici. Veru ... z odpovedí sme sklamaní neboli.

Richard Sulík

"Veľkú noc strávim s rodinou a čiastočne aj pracovne, keďže SASKA má rozbehnutú novú kampaň s názvom Meníme hru. Trávim hodiny nad programom a riešeniami a počas sviatkov tomu nebude inak. My doma nie sme veľmi na veľkonočné tradície, ale šibák mám a aspoň symbolicky moje baby v pondelok doma vyšibem. Namiesto výslužky si vypýtam spoločnú prechádzku v lese.“

Andrej Stančík

"Aj tento rok budem Veľkú noc tráviť doma s rodinou. Šibačku beriem už skôr symbolicky, ako tradíciu a šancu pozrieť rodinu a známych, bez šibačkových excesov. Teším sa na oddych a pokoj od prace, ale hlavne na stretnutia s blízkymi, ako asi väčšina Slovákov a určite sa nevyhnem ani chrenovej omáčke."

Ľuboš Krajčír

“Veľkonočné sviatky budem tráviť s mojou rodinou. Keďže mám skoro trojročnému syna, tak vlastnoručne upleteným korbáčom pôjdeme potešiť naše dámy v rodine. Začneme mamou, sestričkou, babky a mojou sestrou, ktorá má tri dcéry. Takže máme pred sebou roboty až, až.

Miloš Svrček

"Veľkonočné sviatky budem tráviť doma s rodinou. V našej rodine je zvykom zachovávať tradície a tento rok určite nebude výnimkou. Teším sa hlavne na veľkonočné jedlo, ako napr. veľkonočnú hrudku syrec a pod. A ak vyjde aj jarné počasie, tak by som ho chcel stráviť aj so svojimi deťmi spoločne v prírode mimo pracovného zhonu."

Alojz Hlina

"Sviatky budem tráviť netradične v Číne. Tak to vyšlo, som tu pracovne, musím niečo dokončiť. Veľká noc v Číne má svoje špecifiká, ale hádam to nejako zvládnem. Už sa mi to raz stalo, cca pred pätnástimi rokmi som strávil veľkonočné obdobie sám v Pekingu. Tak aj teraz to nejako bez rodiny zvládnem. Katolícky kostol je aj tu. viem kde, bol som v ňom už veľakrát."

Branislav Gröhling

"Cez Veľkonočné sviatky pôjdem na krátky výlet do Talianska. Zo Slovenska je to celkom blízko a rád sa tam vždy vraciam. Mám veľmi rád talianske jedlo, kultúru aj architektúru. Taliansko už mám celkom pochodené, aj veľké mestá a aj vidiek, ale tentokrát idem navštíviť mesto, v ktorom som ešte nebol. Bude to len krátky výlet ale veľmi sa naň teším."

Marián Viskupič

"Veľkú noc budem ako vždy tráviť s mojou rodinou, pričom sme sa rozhodli, že tento rok zostaneme doma. Naplánovali sme si len výlety po okolí na bicykloch. Budem sa venovať môjmu jazierku a ako každý rok pôjdeme so synom Maroškom juniorom nastrihať vŕbové prúty. Našou tradíciou je, že aj s mojím otcom, teda tri generácie spolu, pletieme korbáče. No a v pondelok úplne tradične vyrazíme šibať a oblievať."

Anna Zemanová

"Veľká noc je pre mňa aj kresťanským sviatkom, takže určite pôjdem do kostola. Okrem toho pripravím v sobotu podľa rodinnej tradície slávnostnú večeru, nedeľu a pondelok strávim v prírode."

Jarmila Halgašová

"Pre mňa sú veľkonočné sviatky najmä o rodine a relaxe. Vážim si každú chvíľu, ktorú môžem stráviť so svojimi deťmi. Rovnako si vážim chvíle, keď môžem čítať knihy, keďže v bežné dni na túto aktivitu nie je čas. Bicykel bude musieť počkať na priaznivejšie počasie."

Karol Galek

"Veľká noc je aj u mňa ako u liberála spojená s tradíciami a zvykmi. Korbáč mám už pripravený a v pondelok ráno obehneme spolu so synom všetky ženy a dievčatá v okolí, so sebou si zoberieme aj vedro studenej vody. Z jedál sa najviac teším na údené s chrenom, ktoré na stole rozhodne nesmie chýbať."

Peter Cmorej

"Veľkú noc budem tráviť s rodinou a malými domácimi prácami. Možno si urobím aj fotku s vŕtačkou či vyžínačkou."

Jaroslav Naď

"Sviatky budem tráviť s deťmi, pôjdeme na prechádzku, snáď nám to počasie dovolí. Aj keď budem mať kratšiu Veľkú noc, pretože v pondelok ráno odchádzam na zahraničnú pracovnú cestu, určite si stihneme s deťmi zahrať miliardu hier, veľmi sa na to teším.”

Miroslav Kollár

"Skúsim počas voľných dní dobehnúť, čo som za posledné hektické mesiace v politike zanedbal a budem sa celé sviatky venovať mojim ženám – manželke a dcére. A aby zo mňa mali nejaký osoh, nebudem ich šibať korbáčom, ako by tradície velili, ale dokončím zopár opráv u nás doma, aj u dcéry v byte.”

Andrea Cocherová

"Plán bol sadiť stromčeky na chate na strednom Slovensku, ale ako pozerám predpoveď počasia, tak to vyzerá skôr na lyžovačku.”

Vladimír Bilčík

"Prvýkrát odkedy som europoslancom beriem svoje deti na výlet do Bruselu. Odtiaľ vyrazíme do Londýna na divadelné predstavenie o Harry Potterovi. Po pandemických rokoch sa na tento výlet veľmi tešíme.”