Ďalší šok na politickej scéne: Druckerov niekdajší parťák Hlina zďaleka nekončí, Matovič sa mu za to vysmial!

BRATISLAVA - Zrejme to chcel bleskovo a šokom oznámiť až na tlačovej konferencií, no kolujúce kampaňové letáky to prezradili predčasne. Bývalý šéf KDH a niekdajší člen Dobrej voľby za platformu Umiernení Alojz Hlina má ďalšiu politickú ambíciu. Jeho najnovším politickým, predvolebným prístavom sa stane strana SASKA Richarda Sulíka. Jeho účasť na kandidátke strany potvrdili práve zmienené letáky.

Jeho srdce podľa SASKY vždy patrilo slabším a podvedeným

Hlina sa na nich sám neprezentuje, ale robí to zaňho strana. "Na kandidátku SASKY prináša svoje srdce. To vždy patrilo slabším, podvedeným a tým menej šťastným," píše sa na predvolebných, kampaňových materiáloch. Dá sa predpokladať, že Hlina svoje plány so stranou odprezentuje na dnešnej tlačovke strany, kde chcú odhaliť zvyšné mená kandidátky do predčasných volieb.

Pravica umiera, to je podľa Hlinu ťažiskový argument

Neskôr sa táto informácia už dostala aj na sociálne siete, kde sa k nej musel už bezprostredne vyjadriť aj sám Hlina. Ten svoj krok vysvetlil už jeho skorším statusom o tom, že pravica podľa neho umiera. "Pre tých, čo nemajú úplne stiahnuté žalúzie (..) dám zajtra (dnes, pozn. red.) vysvetlenie," dopísal Hlina v komentári a dodal heslo, že ak vraj umrie pravica - umrie demokracia.

Hlina SASKU v hrobe zasype, odkázal mysterióznym statusom Matovič

Hlinov niekdajší politický spoločník a terajší úhlavný politický súper Igor Matovič túto informáciu okomentoval po svojom v mysterióznom statuse. Hlinu v ňom štylizuje do polohy hrobára SASKY. "Pamätám si Igor, ako si mi raz povedal, že si v živote prečítal iba jednu knihu, z toho ide strach. Mám obavu z ľudí, ktorí nečítajú, ich svet je pre mňa čudný. Viem, že ty v ňom vieš plávať, tvoja naturálna schopnosť manipulácie je pozoruhodná, ale nie obdivuhodná," zareagoval priamo pod statusom Hlina na Matoviča.

Vyzýva ho na duel, keďže budú zrejme obaja na 150. mieste kandidátky

Matovič využil priezvisko politika na to, aby ho prirovnal k povestnej "hline", ktorá má vraj SASKU politicky zasypať. "Pamätám si aj deti z ihriska, keď som bol dieťa, ktorí sa na viac nezmohli, lebo ešte nečítali (a viacerí ani potom nečítali) ako s nadšením sa im " tvorivo pracovalo" s mojím priezviskom, resp.menom. V tvojom veku je to už úbohosť. Tvoje Lojzík sem, Lojzík tam, Hlina atď je trochu málo, čo povieš?" pýta sa Hlina Matoviča.

"Ak sa na viac nezmôžeš, len pokrikovať také slovné hračky, ani neviem, či má význam s tebou o niečom debatovať. Každopádne na debatu 150 - desiatok ťa vyzvem, uvidíme, či budeš mať odvahu," hodil symbolickú rukavicu do ringu Hlina. To, či ju Matovič zodvihne, sa uvidí až v predvolebných dňoch, ktoré budú zaplnené debatami.