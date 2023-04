Polícia sa na prvého apríla podelila o čudesný incident: Mladý vodič (20) neodhadol výšku a ... nebezpečný trapas!

NITRA - Je síce prvý apríl, no napriek tomu mali ešte koncom týždňa policajti z Nitry o "zábavu" postarané. Mladý vodič ich prekvapil svojim problémom pod jedným z mostov neďaleko známeho internátu. Vodič sa chcel vtesnať pod veľmi nízky most, ktorý je síce v norme ak ide o klasické motorové vozidlo. V jeho prípade však chcel tento úsek prejsť dodávkou, čo sa mu kruto vypomstilo.

Mnohí úsek podchodu neďaleko známeho internátu poznajú, často ho využívajú aj chodci, no je o ňom známe, že jeho výška je len niečo cez 2 metre.Toto si zrejme neuvedomil mladý, len 20-ročný vodič, ktorý sa cez komplikovanú trasu vybral dodávkou.

Vodič, ktorý doslova viezol most skončil s blokovou pokutou

Polícia na sociálnej sieti nielen že zdieľala fotografie z pomerne vtipného incidentu, no parafrázovala aj prvý kontakt s mladým vodičom. "Dobrý deň, pán vodič zasekli ste sa? No nie, veziem most," zažartovala polícia.

Polícia nakoniec celú túto škodovú udalosť na mieste riešila blokovou pokutou a vyzvala vodičov, aby napriek prvému aprílu jazdili zodpovedne.