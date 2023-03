Slovenský umelecký svet v slzách: Odišla významná osobnosť hudobnej scény! Opustil si nás príliš mladý, odkazujú mu

Na smutnú správu upozornilo na sociálnej sieti Štátne divadlo Košice. „S hlbokým zármutkom prijalo Štátne divadlo Košice správu o úmrtí hudobného publicistu a dramaturga Petra Hochela (1976 – 2023), ktorý bol dlhoročným spolupracovníkom Opery ŠDKE a dramaturgicky spolupracoval na viacerých operných inscenáciách – Grófka Marica (2014), Trubadúr (2015), Alcina (2016), Bohéma (2016), Noc v Benátkach (2017), Falstaff (2017), Hoffmannove poviedky (2018), Netopier (2018), Don Giovanni (2018), Samson a Dalila (2019), Otello (2019) a Fidelio (2020),“ napísali.

🖤 S hlbokým zármutkom prijalo Štátne divadlo Košice správu o úmrtí hudobného publicistu a dramaturga Petra Hochela (1976... Posted by Štátne divadlo Košice on Wednesday, March 29, 2023

Pripomenuli, že Peter Hochel bol absolventom kompozície na Štátnom konzervatóriu v Bratislave a skladby na HTF VŠMU. Ako pedagóg pôsobil na Katedre hudobnej výchovy PF KU v Ružomberku a na Konzervatóriu v Bratislave. Ako skladateľ spolupracoval s mnohými pedagógmi, inštitúciami, súbormi a sólistami a ako klavirista a korepetítor získal viacero ocenení. Zaoberal sa koncertnou a divadelnou dramaturgiou, publicisticky prispieval do odborných a popularizačných periodík, zborníkov, CD-bookletov či bulletinov.

„Štátne divadlo Košice mu s veľkou úctou venuje v piatok 31. marca predstavenie opery Giuseppe Verdiho Otello, na ktorej dramaturgicky spolupracoval. Úprimnú sústrasť celej rodine a všetkým blízkym! Odišiel si skoro. Odpočívaj v pokoji,“ dodali.

So zármutkom oznamujeme, že dňa 28. marca 2023 nás navždy opustil náš dlhoročný kolega a pedagóg Peter Hochel. Pán... Posted by Konzervatórium Bratislava on Wednesday, March 29, 2023

Hudobný kritik a publicista so zameraním na operné divadlo Pavol Unger uviedol, že Slovensko stratilo jedného z mála skutočných odborníkov v širokej hudobnej oblasti. „A nielen v nej, lebo bol aj vášnivý turista a sprievodca hudobnými pamiatkami doma i v zahraničí,“ pripomenul. V Hochelovi sme podľa neho tiež stratili skvelého dramaturga, „ktorý počas úspešnej éry šéfa opery Karola Kevického bol naslovovzatým dramaturgom, ktorý vedel aktívne vstupovať do procesu príprav vyššie spomenutých inscenácií. Peter Hochel sa do dejín slovenskej opery výrazne zapísal a jeho texty sú a budú vždy veľkým poučením!“ Dodal, že mu patrí obrovský potlesk po stojačky.