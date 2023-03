AKTUÁLNE Na východe zúri zákerná choroba! Mikas vytiahol do boja mydlá, v hre je aj očkovanie

KOŠICE/MOLDAVA NAD BODVOU – Východ bojuje so žltačkou. Za posledné obdobie tam došlo k enormnému nárastu pacientov, u ktorých bolo toto ochorenie potvrdené. Najhoršie na tom bola Moldava nad Bodvou a košické sídlisko Luník IX. Kompetentní pristúpili k opatreniam, pošta ponúka svojim zamestnancom bezplatné očkovanie.

Hepatitída, alebo ako sa zvykne označovať, žltačka, je zápalové ochorenie pečene. Podľa príčiny, ktorá ochorenie spôsobila, rozlišujeme viacero tipov. Na východe majú aktuálne dočinenia s hepatitídou typu A. Ide o takzvanú chorobu špinavých rúk. "Dôsledne odporúčame dodržiavať hygienu, dodržiavať hygienické pravidlá, aj počas cestovania, používať pitnú vodu, umývať šaláty a ovocie pitnou vodou, umývanie zubov pitnou vodou , pozor na morské plody a podobne,“ uviedol úrad verejného zdravotníctva. Na Slovensku od začiatku roka zaznamenali 302 prípadov z toho 293 prípadov bolo v Košickom kraji. Až 274 prípadov z toho súvisí s prebiehajúcou epidémiou na košickom Luníku IX a v Moldave nad Bodvou, kde je v súčasnosti najsilnejšie ohnisko nákazy.

Archívne video: Michal Palkovič po koordinačnom stretnutí v súvislosti s výskytom Hepatitídy typu A

Pre nárast prípadov ochorenia v detskej nemocnici v Košiciach sa rozhodol hlavný hygienik Ján Mikas dokonca zvolať stretnutie priamo v Moldave na Bodvou. Zástupcovia Úradu verejného zdravotníctva, epidemiológovia, lekári, školy aj predstavitelia samosprávy hľadali riešenie na zhoršujúcu sa situáciu. Dobrou správou je, že podľa Mikasa nejde o mimoriadnu situáciu a aj keď počet nakazených ľudí narastá už takmer do stovky, tento typ žltačky postihuje predovšetkým deti od piatich do deviatich rokov a ochorenie nemá taký závažný priebeh, aby ohrozovalo životy. Podľa hlavného hygienika sú najdôležitejšou prevenciou hygiena, dôsledné umývanie rúk a vzhľadom na identifikované ohnisko nákazy v osade na Budulovskej ulici aj edukácia a celkové zvýšenie hygieny prostredia. Zdôraznil aj potrebu očkovania.

Samotné mesto vidí veľký problém v nápore na na ordinácie pediatrov, ku ktorým chodia tí, ktorí prišli do styku so žltačkou na odbery a následne aj na očkovanie. Moldavským pediatrom by s týmito úkonmi mohli pomôcť študenti Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a rezidenti. Vedenie mesta poskytlo lekárom aj ďalšie oddelené priestory polikliniky tak, aby sa znížila pravdepodobnosť šírenia nákazy v čakárni.

Primátor mesta Slavomír Borovský zasa považuje za nevyhnutné odstrániť nahromadený kontaminovaný odpad v osade. "Môže byť hlavným zdrojom nákazy nielen pri tejto chorobe, ale aj rizikovým faktorom pri šírení ďalších nákazlivých ochorení. S touto požiadavkou sa mieni obrátiť na vládu SR a ďalšie kompetentné orgány," dodáva radnica. Borovský tiež apeloval na dodržiavanie preventívnych opatrení v školách a vo všetkých prevádzkach na území mesta.

Pošta zaviedla opatrenia

Na šíriacu sa žltačku reagovala už aj Slovenská pošta. Práve na poštách sa denne vystriedajú desiatky či dokonca stovky ľudí. Svojim zamestnancom z ohrozených oblastí ponúka bezplatné očkovanie proti tomuto ochoreniu. "V úsilí zabezpečiť čo najvyššiu ochranu zamestnancov i klientov pošta zároveň zvyšuje frekvenciu dezinfekcií klientskych i neklientskych priestorov," informovala hovorkyňa spoločnosti Iveta Dorčáková. „Priestory a pracovníci pôšt, ako aj poštoví doručovatelia, sú vystavení každodennému priamemu kontaktu s klientmi, čo v prípade šíriacich sa infekčných ochorení vyžaduje prijímanie hygienických a iných opatrení na ochranu zamestnancov a klientov aj zo strany Slovenskej pošty,“ vysvetlila hovorkyňa. Okrem toho pristúpili aj k častejšej dezinfekcii priestorov.