Slovensko nesúhlasí s uznesením EP v súvislosti s LGBTI+ osobami: Vycestovanie so živočíchom mimo EÚ sa má zjednodušiť

Uznesenie EP považujú poslanci za nekorektné, nepravdivé a zavádzajúce. "Vyhlasuje za rovnako narúšajúce spoločenský zmier a za necitlivé nielen nenávistné prejavy voči menšinám, ale aj necitlivé presadzovanie ideológií, ktoré sú v rozpore s demokratickými princípmi našej krajiny a tiež v rozpore s kultúrnym dedičstvom našich predkov v zmysle cyrilo-metodského duchovného dedičstva," píše sa v uznesení, ktoré predložili poslankyne Anna Andrejuvová a Anna Záborská (obe OĽANO).

Zároveň pripomenuli, že Národná rada SR prijala krátko po útoku na LGBTI+ osoby uznesenie, v ktorom teroristický útok odsúdila. Poslanci EP v októbri minulého roka v prijatom nezáväznom uznesení reagovali na udalosti v Bratislave, kde krajne pravicový ozbrojený radikál zavraždil dvoch mladých mužov, a vyzvali slovenskú vládu, aby dosiahla zmysluplný pokrok pri ochrane LGBTI+ osôb. Uznesenie však nepodporili všetci slovenskí europoslanci.

Vycestovanie so živočíchom mimo EÚ sa má zjednodušiť

Vycestovanie so živočíchom mimo Európskej únie (EÚ) sa má zjednodušiť. Zavedie sa možnosť vydávať potvrdenie, ktoré umožní vycestovať do krajiny mimo EÚ s exemplárom živočícha a následne sa vrátiť, a to bez povinnosti zdĺhavého postupu vybavovania vývozných a dovozných potvrdení. Tie nahradí jedno potvrdenie. Vyplýva to z novely zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.

Jedným potvrdením má odpadnúť ďalšie poplatkové zaťaženie žiadateľa spojené s potrebným vydaním viacerých rozhodnutí. Potvrdenie má platiť na určitú dobu a bude sa dať použiť opakovane. Predkladatelia návrhu chcú vyjsť v ústrety napríklad sokoliarom a dovolenkárom, ktorí podľa nich roky apelujú na možnosť vydania špeciálneho potvrdenia, slúžiaceho na vývoz a následný dovoz živočíchov. Pripomínajú účasť na výstavách dravcov, súťažiach či poľovačkách, ďalším účelom sú dovolenky so svojimi "miláčikmi" v krajinách mimo EÚ. Nová legislatíva má byť účinná od 1. júna 2023.