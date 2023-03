Skorší termín volieb by schvaľovanie zákonov v parlamente neovplyvnil, tvrdí Michal Šipoš

Galéria fotiek (1) Michal Šipoš

Zdroj: Topky/Ramon Leško

BRATISLAVA - Skorší termín volieb by schvaľovanie zákonov v Národnej rade (NR) SR neovplyvnil. V nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to uviedol šéf poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš. Zopakoval, že keby SaS nepovalila vládu, zákony by prechádzali a nehovorilo by sa o predčasných voľbách. Podľa podpredsedu opozičného Smeru-SD Juraja Blanára by bolo férové, ak by boli voľby tri mesiace po tom, ako bola odvolaná vláda.