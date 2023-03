Hnutie Sme rodina navrhuje zákaz predaja a používania petárd

Galéria fotiek (1) Petra Krištúfková

Zdroj: Topky/Ramon Leško

BRATISLAVA - Hnutie Sme rodina navrhuje zákaz predaja a používania niektorých pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3. Má ísť o tzv. petardy, ktorých hlavným efektom je hluk. Zároveň navrhuje spresniť čas používania ostatnej zábavnej pyrotechniky, a to 31. decembra od 18.00 do 24.00 h a 1. januára od polnoci do 2.00 h. Spolupredkladateľka návrhu novely o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii Petra Krištúfková o tom informovala na utorkovej tlačovej konferencii.