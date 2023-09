Krištúfkovú zasiahla bolestivá strata! Podelila sa o svoje pocity: Srdce na tisíc kúskov, hrča v hrdle a slzy

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA – Zostali jej len oči pre plač. Nielen strata blízkej osoby zanechá ranu. Mnohí ľudia majú vytvorený silný vzťah aj so svojimi domácimi miláčikmi a ich zdravotné ťažkosti či dokonca smrť nesú podobne ťažko, ako úmrtie svojich blízkych. Svoje o tom vie aj poslankyňa za Sme rodina Petra Krištúfková.

Krištúfková na sociálnej sieti zdieľala smutnú novinku zo svojho života. Pred pár dňami totiž prišla o stabilnú a dlhoročnú súčasť domácnosti. „Nikdy nepíšem o mojich emóciách. Ale rozhodla som sa urobiť výnimku. Lebo Cvokynko bol 16 rokov prítomný všade. Aj tu… Poznalo ho kopec ľudí, všade chodil s nami…,“ uviedla. „Je to už 11 dní, čo odišiel na druhú stranu, ale hrany smútku a túžby, že sa otvoria dvere a on vbehne dnu sa vôbec ešte neobrúsili. Srdce na 1000 kúskov, hrča v hrdle a slzy sa stále tlačia do očí. Vždy budú výčitky, že sme mohli byť spolu viac, mohla som ho viac krát pohladkať, viac krát dať na ruky, urobiť viac…Vždy sa dá všetko viac…,“ podelila sa o svoje pocity.

Lúčenie bolo podľa jej slov tak príšerne ťažké, že sama bude mať čo robiť, aby to časom spracovala. „Ale dôležité je, že sme mu stihli poďakovať za všetko čo nám dal. Za náš spoločný život. Za tie dlhé roky, čo tu pre nás bol. Za všetko sa mu aj ospravedlniť. Povedať mu, že ho milujeme. Ale aj to, že je voľný, že ho púšťame a nech sa bez strachu rozbehne do svetla,“ rozpísala sa.

„To čo píšem, je vyznanie úcty a lásky veľmi dôležitému stvoreniu, s ktorým sme mali česť prežiť tak dlhú časť života. Ostala deka, do ktorej keď sa vnorím, tak je pri mne. Ostali videá a fotky na celovečerný film a keď už budem toho schopná, tak to spravím. Ostal popol, pri ktorom mu horí sviečka na cestu. Svet sa nikdy nezastaví a točí sa ďalej. Ale ten kus v srdci si si už obsadil ty,“ dodala skľúčene.