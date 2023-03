Schválili ceny elektriny pre domácnosti na budúci rok: Budeme si priplácať?

BRATISLAVA – Cena elektriny pre domácnosti by sa nemala zvýšiť ani na budúci rok. Vyplýva to z všeobecného hospodárskeho záujmu (VHZ) na zabezpečenie bezpečnosti, pravidelnosti, kvality a ceny dodávok elektriny pre domácnosti v Slovenskej republike v roku 2024, ktorý v utorok schválila vláda. Slovenské elektrárne (SE) by mali, tak ako v tomto roku, dodať 6,15 terawatthodiny (TWh) elektrickej energie pre domácnosti za cenu 61,2077 eur/megawatthodinu (MWh).

"Účelom materiálu je zabrániť negatívnemu vplyvu vysokého nárastu cien elektriny na najzraniteľnejších odberateľov elektriny, a to odberateľov v domácnostiach," uviedlo ministerstvo hospodárstva v predkladacej správe k schválenému materiálu. Vzhľadom na to, že zmluva o implementácii memoranda so Slovenskými elektrárňami ešte nie je uzatvorená a pred jej uzatvorením je potrebné ju notifikovať Európskou komisiou, je podľa rezortu hospodárstva potrebné, do jej uzatvorenia zabezpečiť množstvo elektriny určenej pre odberateľov v domácnosti za trhové ceny a odstrániť neistotu oprávnených dodávateľov v súvislosti s nákupom komodity pre odberateľov v domácnosti na rok 2024.

Podľa pripravovanej vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) bude v tomto roku rozhodujúce obdobie na určenie regulovaných cien elektriny 2. a 3. štvrťrok. Pokiaľ by vláda všeobecný hospodársky záujem do konca marca neschválila, mohli by distribučné spoločnosti začať nakupovať elektrinu na trhu za aktuálne ceny, ktoré sú nad úrovňou 140 eur/MWh. "Cieľom predkladaného materiálu je aj predísť tejto situácii a zabezpečiť nákup elektriny ako komodity pre domácnosti na rok 2024 len prostredníctvom SPP ako agenta od SE," dodal rezort hospodárstva.

Agentom, ktorý elektrinu pre domácnosti od SE nakúpi a dodá ju distribučným spoločnostiam, bude podľa VHZ podobne ako v tomto roku Slovenský plynárenský priemysel (SPP). SPP dodá všetkým oprávneným dodávateľom takto nakúpený objem elektriny za nákupnú cenu komodity, zvýšenú o koeficient zohľadňujúci diagram dodávky elektriny pre zraniteľných odberateľov elektriny v domácnosti, ktorý je stanovený na 10 %.