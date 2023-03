Matovič rečnil tri hodiny: Poslancom predložil návrh na odmenu 500 eur za účasť vo voľbách

Galéria fotiek (1) Zdroj: Topky/ Vlado Anjel

BRATISLAVA - O návrhu na odmenu 500 eur za účasť v septembrových parlamentných voľbách sa bude v utorok rokovať až do skončenia diskusie, čiže v prípade potreby aj po 19.00 h. Poslanci sa na tom dohodli na návrh predsedu NR SR Borisa Kollára (Sme rodina). V pléne k návrhu vystúpil zatiaľ len líder OĽANO Igor Matovič ako navrhovateľ. S vystúpením začal dopoludnia, po obedňajšej prestávke rečnil tri hodiny. Do rozpravy sú písomne prihlásení ešte traja rečníci. Následne sa môžu do diskusie hlásiť poslanci aj ústne.