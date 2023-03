VIDEOROZHOVOR Rezort práce ruší aktivačný príspevok! Niektorí sa búria a hovoria o rabovaní, poďte sa zamestnať, odkazujú

Viac nájdete vo videorozhovore so štátnym tajomníkom ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Jurajom Káčerom.

Aká je situácia na pracovnom trhu?

Koľko ľudí, ktorí fungovali na aktivačnom príspevku sa vedia okamžite zamestnať?

Aké pracovné ponuky sú pre túto skupinu k dispozícii?

Mnohým sa zmeny nepáčia. Čím sa vyhrážajú?

Pred 20 rokmi vznikla myšlienka podporiť ľudí, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní, aby nestratili pracovné návyky. Prečo to zrazu meníte?

Pracovný trh sa zmenil a stále sa mení. Dvadsať rokov v technológiách, pracovných postupoch, zamestnaniach je predsa veľká etapa. Zoberme si, čo sa očakávalo od automechanika pred dvadsiatimi... Dnes zväčša pracuje s počítačom. Mení sa pracovný trh, návyky a kvalifikácia povolaní. Preto sme sa rozhodli urobiť zmeny pri aktivačných príspevkoch. Vychádzali sme z analýzy, ktorá jednoznačne hovorí, že aktivačné práce ľudí neaktivovali a neaktivujú. Len veľmi málo ľudí, ktorí sa podieľajú na aktivačných prácach, pokračujú na otvorený trh práce. Väčšinou žijú v kolobehu aktivačných príspevkov aj niekoľko dekád.

Zmenil sa pomer voľných pracovných pozícií a záujemcov o prácu posledných 20 rokov? Ako?

Kým v roku 2004 sme bojovali s vysokou nezamestnanosťou a nebol dostatok pracovných miest, resp. boli pre istú špecifickú skupinu, tak dnes sa nachádzame v inom prostredí. Napriek energetickej kríze, pandémii covidu a vojne na Ukrajine má Slovensko viac voľných pracovných miest. Len za posledné dva mesiace nám počet voľných pracovných miest, ktoré sú nahlásené na úrade práce, vzrástol o desať tisíc. V súčasnosti je 90 tisíc voľných pracovných miest. Štruktúra voľných pracovných miest je naozaj pestrá. V kontexte k aktivačným prácam chcem zdôrazniť, že až 12 tisíc nahlásených pracovných pozícií sú vhodné aj pre uchádzačov, ktorí pracovali v aktivačných prácach.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Skúste byť konkrétnejší.

Tak napríklad ide o dokladača tovaru. Túto prácu vie vykonávať každý zdravý človek. Ďalej ide o pomocnú silu v kuchyni, upratovačku, chyžnú, či manipulačného pracovníka. Rovnako máme požiadavky na zamestnancov od firiem z oblasti výroby, ktorí hľadajú montážnych pracovníkov. Sú to miesta, ktoré sú vhodné aj pre cudzincov. Nemusia vedieť jazyk. Stačí, keď sú zdraví a vedia sa hýbať.

Aká bola výška aktivačného príspevku a ako to fungovalo?

Bola na úrovni 75,70 eur. Okrem toho títo ľudia poberali dávky v hmotnej núdzi a následne si mohli poberať aktivačný príspevok.

Koľko ľudí sa „točí“ v systéme aktivačného príspevku?

Je to asi 20 tisíc ľudí, ktorí na striedačku využívali dva paragrafy zákona.

Koľko nás to ročne stálo?

Je to viac ako 18 miliónov eur na 20 tisíc ľudí, ktorí poberali aktivačný príspevok.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Bol aktivačný príspevok zneužívaný? Akou skupinou obyvateľstva?

V tomto prípade to už nie je podstatné. Veci, ktoré neviete dobre kontrolovať, by ste nemali ani spúšťať.

Nevedeli ste to kontrolovať?

Ako efektívne skontrolujete, či niekto pohrabal lístie z pozemku A na pozemok B? Keď tam prídete, tak vám povedia, že bol vietor a listy rozfúkal. Ak idete kontrolovať aktivačné práce do malej obce, musíte ísť za starostom. Kde budete hľadať aktivačných pracovníkov? Neviete, akú lúku kosia, akú cestu zametajú... Česť všetkým poctivým starostom, no pri niektorých to bolo tak, že dali echo o kontrole a aktivační pracovníci rýchlo zobrali do rúk lopatu. Tomuto bude koniec.