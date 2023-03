Žena chcela poslať peniaze americkému vojakovi, zabránili tomu pracovníci banky

Žena si vo svojej mailovej pošte našla správu od muža, ktorý sa predstavil ako vojak americkej armády, pôsobiaci ako pracovník OSN v Sýrii. Ich konverzácia trvala približne mesiac na dennej báze. Vzťah vrcholil v uplynulých dňoch, keď údajný vojak poprosil ženu o finančnú pôžičku, ktorá by mu pomohla dostať sa zo služby v ozbrojených silách a následne by za ňou na Slovensko pricestoval. Žena dostala číslo účtu a išla do banky zrealizovať prevod.

Archívne VIDEO

Pracovníčka za bankovou prepážkou však upozornila kolegov, ktorí sa takýmito podvodmi zaoberajú. Tí zistili, že podozrivý účet je vedený v Bulharsku. Peniaze nepreviedli a privolali políciu. Vyšetrovateľka začala trestné stíhanie pre prečin podvodu, spáchanom v štádiu pokusu. Polícia verejnosť upozorňuje, že legenda o "americkom vojakovi na misii" bola úspešne použitá už vo viacerých prípadoch. Ženy, ktoré sa nechali oklamať, prišli o nemalé sumy peňazí.