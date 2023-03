Pellegrini posilňuje svoju kandidátku: Naozaj sa vracia tento človek? Veď ho už mali vo VÚC voľbách!

Galéria fotiek (2) Hlas-SD má vo svojich radoch kandidáta z VÚC volieb v rámci Prešova.

Zdroj: TASR - Pavol Zachar, Ján Krošlák

BRATISLAVA - Už sme túto tvár videli počas spojených VÚC a komunálnych volieb počas minulého roka, no a dnes sa už stáva oficiálnou posilou Hlasu-SD Petra Pellegriniho. Je to až do včera pôsobiaci śéf ZMOS-u Michal Kaliňák, ktorý závratným spôsobom smeruje svoju ďalšiu kariéru do politckých vôd. Pellegrini už v stredu avizoval, že Hlas sa chystá predstaviť nového odborníka.