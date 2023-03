Z tohto prieskumu sa vám zatočí hlava: Slováci vyberali favorita na prezidenta, na výber mali kohokoľvek!

BRATISLAVA - V prieskumných agentúrach sa zvyčajne objavujú výsledky prieskumov, ktoré sú respondentom dané s určitou množinou daných kandidátov, no tentokrát toto obmedzenie padlo a ľudia si tak mohli vyberať z kohokoľvek živého. Otázka znela, koho si vedia predstaviť na poste prezidenta. Výsledky nie sú až také jednoznačné. Jeden kandidát síce percentuálne predbehol všetkých, no viac ľudí si skôr nevedelo vybrať.

Prieskum toho typu realizovala agentúra Focus pre TV Markíza. Na post hlavy štátu by zrejme Slováci opäť a rozhodne poslali Zuzanu Čaputovú, ktorá získala vyše 18 percent . Za ňou je s veľkým rozdielom Peter Pellegrini (Hlas-SD), ktorý získal rovných 6 percent a nasleduje ho Robert Fico (Smer-SD) so ziskom 5,4 percenta . Slováci reagovali na otázku: "Ak by ste mohli menovať jednu žijúcu osobnosť, ktorú by ste najradšej chceli za prezidenta / prezidentku Slovenska, ktorá by to bola?". Na otázku odpovedala vzorka 1017 respondentov.

Títo politici sú nasledovaní Štefanom Harabinom, Milanom Uhríkom, generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom, Marianom Kotlebom, Marošom Šefčovičom či Mikulášom Dzurindom.

Podpora je rôzna skrz politické spektrum

Súčasná hlava štátu má najväčšiu podporu u voličov Progresívneho Slovenska (65,2 percenta). Viac ako 20-percentnú podporu má aj u voličov OĽaNO, SaS, KDH a Sme rodina. Naopak, najmenšiu má u podporovateľov Smeru-SD (1 percento).

Peter Pellegrini ako druhý umiestnený v prieskume zas nemá podporu u voličov SaS a Republiky. Robert Fico zase nemá podporovateľov v stanoch OĽaNO, PS či SaS.

Ľudia skôr nevedeli, koho majú vybrať

V skratke len pripomenieme, že v roku 2019 bola účasť v prezidentských voľbaćh jednou z najnižších vôbec. Tentokrát to v prieskume vyzerá veľmi podobne. Aj keď ho medzi prvými kandidátmi ovládla Čaputová, až 33,2 percenta opýtaných nevedeli takéto meno vybrať a ani ho uviesť.