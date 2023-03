PRIESKUM Raketový nástup Hegera, Demokrati už dýchajú na krk OĽaNO! Novým lídrom pravice je však niekto iný

BRATISLAVA – Smer-SSD už opäť kraľuje prieskumom. Za sebou nechali aj stranu Hlas-SD, ktorá sa niekoľko mesiacov tešila prvej priečke. Na opačnom konci spektra je strana OĽaNO, ktorá by sa do parlamentu dostala len tesne. Navyše, Obyčajným ľuďom už na krk dýchajú Demokrati Eduarda Hegera, ktorí uzreli svetlo sveta len pred pár dňami.

Archívne video: Heger predstavil novú stranu Demokrati a tiež prvé mená z jej tímu, premiér tvrdí, že od OĽaNO sa názorov odlišujú

Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre TV JOJ urobila agentúra AKO. Respondenti odpovedali na nasledovné otázky: „Skúste si prestaviť, že by sa teraz najbližší víkend znovu konali parlamentné voľby do NR SR. Išli by ste voliť? A ktorú stranu alebo hnutie by ste volili? Prečítam vám strany v náhodnom poradí, alebo môžete menovať aj nejakú inú.“

Až 67,5 percenta opýtaných má jasno v tom, koho by išlo voliť. 12,9 percenta by nešlo voliť vôbec a zvyšok odpovedať nevedel, alebo nechcel.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Reprofoto/ TV JOJ

Najviac hlasov by od voličov dostala strana Smer-SSD. Volilo by ju 17,6 percenta ľudí. Za sebou nechala v tesnom závese Hlas-SD na čele s Petrom Pellegrinim, strane by odovzdalo hlas 16,1 percenta opýtaných. Ešte vo februári bolo pritom ich poradie opačné. Tretiu priečku so ziskom 15,1 percenta by obsadilo aktuálne mimoparlamentné Progresívne Slovensko.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Reprofoto/ TV JOJ

Nasleduje priepastný rozdiel. Štvrtá v poradí, strana SaS má 8,1 percenta hlasov, Sme rodina by dostala 6,8 percenta rovnako ako Republika. Brány parlamentu by prekročilo aj KDH so ziskom 6,7 percenta hlasov a OĽaNO s 5 percentami.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Reprofoto/ TV JOJ

Tesne pod čiarou skončila novovzniknutá strana Demokrati Eduarda Hegera, ktorú by volilo 4,9 percenta voličov. SNS by dalo hlas 4,2 percenta voličov. Všetky ostatné strany by dostali menej ako 3 percentá hlasov.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Reprofoto/ TV JOJ

Najviac kresiel by v parlamente obsadili poslanci Smeru-SDD Roberta Fica – 32. Hlas-SD by mal 30 kresiel, Progresívne Slovensko 28 a SaS 15. Strany Sme rodina, Republika a KDH by mali zhodne po 12 stoličiek a OĽaNO by obsadilo 9 kresiel.