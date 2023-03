Aké počasie bude cez víkend? Jarné slnko už čoskoro vystrieda VÍCHRICA, pripravte sa na návrat zimy!

Vo štvrtok zaznamenal Slovenský hydrometeorologický ústav rekordné teploty. Najteplejšie bolo v Prievidzi, kde teplota vyskočila až na 15,9 stupňa Celzia. K zmene však príde už cez víkend a čaká nás výraznejšie ochladenie s teplotami pod dlhodobým normálom, informuje imeteo.sk.

Rozsiahlu a mohutnú tlakovú výš zo severozápadu vystrieda tlaková níž, ktorá od Severného mora sa presunie cez Nemecko až do Poľska. Tá prinesie so sebou chladnejší vzduch a silný vietor. Aj keď sobota bude jasná až polojasná s teplotami 6 až 11 stupňov, poobede pribudne oblačnosť. V sobotu v nočných hodinách pribudnú zrážky a vietor so silou 30 až 35 kilometrov za hodinu, v nárazoch však bude vietor silnejší. Výraznú zmenu teploty tak pocítime najmä v nedeľu, teplota klesne v rozmedzí medzi 0 a +7 stupňov Celzia. Na severe Slovenska sa ochladí na -2 až +1 stupeň a tlaková níž prinesie aj snehové zrážky, v južnej časti Slovenska najmä dažďové.

Spomínaná víchrica nás s príchodom tlakovej níže čaká na začiatku budúceho týždňa. Vietor zosilnie a tak počasie bude najmä v pondelok a utorok veľmi chladné. Nočné teploty budú mrazivé a denné sa nezmenia a budú v rozmedzí od 0 do +7 stupňov, na severe bude chladnejšie. Na horách treba počítať so snehovými zrážkami a v nižších polohách bude prevládať dážď so snehom. Zvyšok týždňa bude prevládať oblačné počasie s teplotou okolo dlhodobého normálu.