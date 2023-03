MDŽ klope na dvere. Inšpirujte sa a zmeňte svoje zlozvyky

Medzinárodný deň žien si každý rok pripomíname v ten istý deň. A tak je 8. marca v kvetinárstvach o čosi rušnejšie a pulty s bonboniérami tiež zívajú prázdnotou. Niektorí z nás si tento deň pripomínajú aj s dávkou nostalgie, keďže v minulosti sa MDŽ spájal s oslavami v kolektíve či červenými karafiátmi, prípadne nejakou drobnosťou. No a iní zas povýšili túto tradíciu na ešte vyšší level a z roka na rok sa snažia vymyslieť čo najoriginálnejší darček pre nežné pohlavie. Aké sú teda tie netradičné prekvapenia?

Vráťme sa ešte k dňu, keď sa to všetko začalo. Tento sviatok je vlastne o oslave emancipácie žien a o tom, aké práva sa im podarilo vybojovať. MDŽ preto už tradične vypovedá o postavení žien v spoločnosti. Bola to skupina krajčírok z New Yorku, ktorá sa nebála v roku 1908 vystúpiť z davu a bojovať za svoje práva v práci, lepšie pracovné podmienky a zrovnoprávnenie platov v porovnaní so svojimi mužskými kolegami.

Netradične? Premyslite si, čo viete zmeniť...

A teraz naspäť k inšpiráciám na netradičné a originálne darčeky pre ženy. Aj keď kvetom nikdy nič nepokazíte a čokoládou alebo šperkom zrejme tiež neurobíte krok vedľa, skúste sa zamyslieť nad tým, aké prekvapenie by mohlo tento rok potešiť dámu vo vašom okolí. Sníva o niečom, čo si možno sama nekúpi a nemusí to byť práve drahý darček? Ak ju obdarujete niečím takým, bude vedieť, že ju skutočne poznáte a že vám záleží na maličkostiach.

Často sú to drobnosti, okolo ktorých chodí každý deň. Môže to byť zaujímavá kniha, ktorú nemala čas si kúpiť, ale spomenula vám ju pri spoločnej káve. Alebo permanentka na hodiny tanca či do fitka, lístok do kina, poukaz na zážitky – či už ubytovanie, wellness, cestovanie alebo letenka niekam na predĺžený víkend? Pri troche šťastia môžete kúpiť letenku za pár eur.

Keďže je tento sviatok na prelome zimy a jari, môžeme sa inšpirovať aj predsavzatiami. Mnohé dámy si ich v januári spísali do svojho zoznamu. Teraz je čas sa na ne pozrieť. Inšpirujte sa týmto zoznamom pri výbere darčeka.

Riešenie na neresti?

Dnes vám pomôžeme pri výbere konkrétneho tipu, ktorý je vhodný pre ženy – dospelé fajčiarky, ktoré by chceli urobiť niečo so svojím zlozvykom, ale doteraz nenašli riešenie. To existuje v podobe bezdymovej alternatívy. Dospelé fajčiarky, ktoré nedokážu alebo nechcú prestať fajčiť klasické cigarety, tak môžu skoncovať so svojím zlozvykom a škodlivým cigaretovým dymom, pričom pomocnú ruku im podá bezčepeľové zariadenie IQOS ILUMA. To nahrieva tabakovú náplň vo vnútri pomocou technológie SMARTCORE INDUCTION SYSTEMTM. Pýtate sa, v čom je rozdiel medzi klasickou cigaretou a bezdymovým zariadením? Zásadný a to pre zdravie dospelého fajčiara.

Mýtus o nikotíne a pravda o dechte

Vedeli ste, že nikotín a decht sú dve rozdielne veci? Jedným z pretrvávajúcich mýtov je, že ochorenia spojené s fajčením – a to i rakovinu – spôsobuje samotný nikotín. Existuje pritom všeobecný vedecký konsenzus, že príčinou zdravotných ťažkostí sú škodlivé látky vznikajúce pri spaľovaní tabaku. Dnes si tak ešte stále väčšina fajčiarov myslí, že nikotín je vinníkom – že je zodpovedný za tieto ochorenia. Nikotín ako stimulant síce vyvoláva závislosť, a preto nie je bez rizika, avšak jeho účinky nie sú karcinogénne.

Neničte si zdravie a pľúca dechtom

Skutočným páchateľom je decht, ktorý vzniká pri horení cigarety, pretože predstavuje zmes chemických zlúčenín a tie obsahujú karcinogénne a toxické látky nebezpečné pre naše zdravie. Práve pri bezdymových zariadeniach IQOS a aj spomínanom zariadení IQOS ILUMA sa dechtu dospelí užívatelia nemusia obávať – dôvodom je aj fakt, že namiesto dymu tieto bezdymové alternatívy produkujú aerosól a ten obsahuje výrazne nižšie množstvo škodlivých chemických látok ako cigarety.

A aj keď je najlepšie prestať s fajčením a užívaním nikotínových výrobkov úplne, nie vždy to ide „ako po masle“. Pre dospelých fajčiarov, ktorí by inak vo fajčení pokračovali, je preto lepšou voľbou siahnuť po niektorej z bezdymových alternatív ako napríklad IQOS. A tu sa naspäť vraciame k téme zlozvykov a predsavzatí, keď môžeme nejednu dospelú fajčiarku v našom okolí inšpirovať na prechod od škodlivého cigaretového dymu a dechtu k bezdymovým alternatívam.

Bezdymovú novinku IQOS ILUMA navyše netreba ani čistiť. Na trh prichádza v mnohých farebných prevedeniach a štýlovom dizajne, takže poteší aj oko a nadšencov technológií.

Bezdymové zariadenia IQOS nie sú bez rizika. Dodávajú nikotín, ktorý je návykový. Sú určené len pre dospelých, ktorí by inak pokračovali vo fajčení alebo užívaní iných nikotínových výrobkov.

