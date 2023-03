Nejasnosti okolo streľby na Policajnej akadémii: Prečo mal v zbrani ostrý náboj? Inštruktor mal zásobníky odhodiť

Na Akadémii Policajného zboru v Bratislave inštruktor počas výcviku postrelil študentku prvého ročníka. So zraneniami ju previezli do nemocnice. Ide o 20-ročnú Michaelu, ktorá bude mať po nešťastnej udalosti doživotné následky a hrozí jej, že ostane na vozíku. Jej stav je aktuálne stabilizovaný a je mimo ohrozenia života. Lekári ju však udržiavajú v umelom spánku na Jednotke intenzívnej starostlivosti.

Okolo prípadu je však veľa nejasností. Inštruktor, 51-ročný Vladimír Š., ktorý mal zhodou okolností v stredu narodeniny, mal byť s niekoľkými študetmi v priestoroch Streleckého polygónu. Podľa rektorky akadémie Lucie Kurilovskej sa udalosť stala počas normálneho výcviku. Kadeti, ktorí majú záujem, môžu chodiť na strelecký krúžok vo voľnom čase.

Zásobníky odhodil

Zvláštnosťou na celom prípade ale je, že keď k nešťastiu došlo, inštruktor pozbieral zásobníky a vyhodil ich vonku do poľa. Miesto v stredu večer, ako aj vo štvrtok doobeda prehľadávali policajti. Postrelená Michaela sa tesne po incidente sťažovala, že si necíti nohy a mala aj sťažené dýchanie.

Vladimir jej mal spôsobiť priestrel chrbta cez pľúca. Najhoršie na tom je, že jej zasiahol aj stavec. Streľba spôsobila roztrieštenie 12. hrudného stavca, čím prišlo aj k prerušeniu miechy a roztrhaniu ľavých pľúc. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví. "V súvislosti s udalosťou, ku ktorej došlo dňa 01.03.2023 krátko po 16.00 hod v priestoroch streleckého polygónu Akadémie PZ v Bratislave, bolo vyšetrovateľom Okresného riaditeľstva PZ Bratislava III začaté trestné stíhanie za prečin ublíženia na zdraví. Vyšetrovanie je v počiatočnom štádiu," informovala Jana Šimunková, bratislavská krajská policajná hovorkyňa.

Mikulcova príručka

Minister vnútra SR Roman Mikulec pritom pred tromi rokmi predstavil na strelnici Akadémie Policajného zboru spolu s predstaviteľmi občianskeho združenia (OZ) Legis Telum – Združenia vlastníkov strelných zbraní krátku publikáciu o zbraniach. Príručka názorne ukazuje, ako bezpečne manipulovať s krátkymi strelnými zbraňami a vo svojom obsahu predstavuje 13 pravidiel bezpečnosti.

Medzi nimi nájdu noví uchádzači aj radu, aby k zbrani vždy pristupovali tak, ako keby bola nabitá. Príručka tiež radí, aby ústie hlavne zbrane smerovalo pri jej manipulácii vždy do cieľovej plochy alebo bezpečného priestoru. Strelcom odporúča, aby sa po strelnici pohybovali vždy so zbraňou, ktorá nie je nabitá. Rovnako tak treba dbať na technický stav zbrane. „Ide o to, aby sme čo najviac predchádzali nedbanlivostným trestným činom spáchaným so zbraňou,“ vysvetlil vtedy Mikulec.

Ako je možné, že skúsený inštruktor mal zbraň napáskovanú ostrými nábojmi, nie je nateraz jasné. Aj to bude predmetom policajného vyšetrovania. Vladimíra zadržali a vypočúvali do neskorých večerných hodín.