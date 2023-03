Vodička z Petržalky zúri: Z auta jej ukradli katalyzátor! Čo na to polícia a dopravný analytik?

BRATISLAVA - Každý majiteľ auta si to svoje stráži ako oko v hlave a stará sa oň ako o ďalšieho člena domácnosti. O to viac sú potom nešťastní z toho, ak sa ich štvorkolesovému tátošovi niečo stane. Do redakcie sa nám ozvala nešťastná a nahnevaná Bratislavčanka, ktorej nedávno ukradli z auta katalyzátor. Prípadov krádeže tejto súčiastky stúpajú. Čo na to polícia?

Prípadov krádeží katalyzátorov na území Bratislavy a jej okolia v poslednom období pribúda. Policajti pravidelne informujú o prípadoch odcudzenia katalyzátorov priamo z áut. Ozvala sa nám čitateľka Natália z Petržalky, ktorej niekto ukradol katalyzátor z auta. Udiať sa tak malo ešte začiatkom februára. "Auto som nechala niekoľko dní na parkovisku zhruba 500 metrov od domu, lebo na tom, kde bežne parkujem, už nebolo miesto. Cez víkend (4.2.) som ho poobede išla preparkovať," uviedla s tým, že po tom, ako naštartovala, jej bolo hneď jasné, že niečo nie je v poriadku. Auto totiž strane hučalo. Po obhliadke vozidla zistila, že chýba katalyzátor. Bol priam vyrezaný zospodu.

VIDEO zachytáva, čo sa dialo!

"Ani z jednej strany nestálo ďalšie auto, takže krádež zrejme prebehla hladko a rýchlo. Oprava stála 150 eur. Na ďalší týždeň som išla na políciu," dodala poškodená. Ako vysvetlila, bola si vedomá toho, že sa žiadne nové informácie pravdepodobne nedozvie. Napriek tomu sa snažila zistiť, či predsa len niekto nenahlásil rovnaký problém v tej istej lokalite, prípadne či sa v okolí nenachádzajú kamery, ktoré by páchateľa prichytili pri čine."Policajt si však len vypýtal moje osobné údaje pre prípad, že by mali pre mňa nejaké nové informácie," uzavrela s tým, že katalyzátory sa na území Bratislavy kradnú už roky, no nemá pocit, že by polícia s tým niečo robila.

Čo na to polícia?

V tejto súvislosti sme oslovili aj bratislavských policajtov. Podľa ich slov od začiatku roka do 17. februára ukradli dovedna 49 katalyzátorov. V samotnej Petržalke evidujú za rovnaké obdobie celkovo tri prípady krádeže katalyzátora. "Tak, ako v prípade objasňovania iných druhov trestnej činnosti, aj v týchto prípadoch policajti využijú všetky zákonné možnosti k náležitému objasneniu tejto trestnej činnosti, ako aj k samotnému vyvodeniu trestnoprávnej zodpovednosti voči konkrétnej osobe. Vo vzťahu k vašej otázke týkajúcej sa kamerového systému uvádzame, že kvalitný kamerový záznam je v rámci objasňovania akéhokoľvek druhu trestnej činnosti pre políciu nápomocný, platí to aj v prípadoch objasňovania prípadov krádeží katalyzátorov zo zaparkovaných motorových vozidiel," uviedol hovorca bratislavskej polície Michal Szeiff.

Jasné slová dopravného analytika

Podľa analytika Jána Bazovského existuje voči každému trestnému činu prevencia. "Zlodeji, ktorí kradnú katalyzátory, to nerobia z dôvodu, aby si ich uložili niekde do vitríny, ale kvôli tomu, že je vysoký dopyt po tejto súčiastke. A kde je dopyt a ponuka, existuje aj cesta, ktorá sa dá určitým spôsobom odsledovať. Sú dve možnosti - alebo katalyzátor, ktorý v sebe má aj cenné kovy, skončí na zberných surovinách, alebo sú predávané na internete, či už na sociálnych sieťach alebo rôznych bazároch. Aj tam sa dá odsledovať istá možná nelegálna činnosť," vysvetlil odborník.

Podľa jeho slov by preto mali kriminalisti upriamiť pozornosť na to, kto a či vôbec predáva takéto komponenty do zberných surovín, ale aj predaj na internete. Priznáva však, že ide o problematiku, na ktorú treba veľa času. "Pokiaľ nie je dopyt, tak zlodeji nemajú dôvod tieto katalyzátory kradnúť," poznamenal Bazovský. Katalyzátor je totiž relatívne drahá súčiastka. "Kradnuté katalyzátory sa dajú využiť len pri pokútnych opravách, a teda na čierno a neoficiálne," upozornil dopravný analytik.

Cestou by podľa neho bolo, aby si policajti vybudovali s majiteľmi a prevádzkovateľmi zberu surovín taký vzťah, aby im každý podozrivý výkup cenných kovov z možnej nelegálnej činnosti hlásil. "Rovnako, ako to je v prípade bánk - ak banka vidí podozrivý prevod na účte, hneď to hlási polícii." Dôležité je však sledovať aj spomínaný internetový priestor. "Ak uvidia, že v Bratislave niekto predáva katalyzátor z Popradu, tak môžu dať požiadavku na preverenie tohto inzerátu," uzavrel.

Známy prípad z minulého roka

Posledný známy prípad sa udial ešte vlani v lete v Petržalke, kedy partia troch mužov si do auta vzala katalyzátor. Stalo sa tak na Budatínskej ulici, konanie mladíkov vtedy nasnímal obyvateľ bytovky. Muži vtedy prišli s príbehom, ako katalyzátor videli padnutý pod autom a zobrali ho, aby ho nik iný neukradol. Po medializácii prípadu súčiastku odniesli na policajné oddelenie. Nedávno policajti informovali o nových skutočnostiach - mladíkov obvinili. "Poverený policajt Okresného riaditeľstva Policajného zboru Bratislava V vzniesol obvinenie trom osobám - 20-ročnému Nicolasovi B., 20-ročnému Ladislavovi B. obom z okresu Dunajská Streda a 21-ročnému Ismetovi C. z okresu Senec za trestný čin krádeže v súbehu s trestným činom poškodzovania cudzej veci spáchaný formou spolupáchateľstva. Vynaliezavosť páchateľov v tomto prípade bola obdivuhodná - zmiasť políciu sa pokúsili dokonca aj cez médiá vopred premyslenou legendou," upozornili policajti na sociálnej sieti. Ako dodali, v rámci vyšetrovania zabezpečili aj kamerový záznam, na ktorom figurujú práve traja v súčasnosti už obvinení muži.

"V skutočnosti, že sa jednalo o premyslenú a plánovanú akciu zameranú na odcudzenie katalyzátora, svedčí aj konanie zaznamenané na samotnom zázname. Muži sa následne dostavili na Obvodné oddelenie PZ s tvrdením, že si všimli na zemi padnutý katalyzátor, ktorý išli odovzdať polícií. Policajti však preukázali, že toto tvrdenie má ale jeden podstatný háčik. Katalyzátor, ktorý mal byť vrátený na policajnom oddelení po spracovaní znaleckého posudku znalcom z odboru cestnej dopravy, vykazoval znaky poškodenia. Do katalyzátora bola vyvŕtaná diera, cez ktorú sa u výkupcov katalyzátorov zabezpečuje vzorka katalyzátora pre zistenie obsahu drahých kovov v katalyzátore. Rovnako bolo operatívno – pátracou činnosťou kriminalistov jasne preukázané, že tvrdenia, ktoré muži policajtom uviedli sa nezakladajú na pravde," upozornili muži zákona s tým, že celková škoda, ktorá bola ich konaním spôsobená poškodením súvisiacich dielov je 1349€. V prípade preukázania viny pred súdom hrozí väzenie až na tri roky.