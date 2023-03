To, čo sa udialo v Modrej koalícii, je tragikomédia: Politológovia netušia, o čo išlo Dzurindovi a klepú si na čelo

archívne video

Len včera sa do informácii dostala skrz spravodajskú agentúru informácia, že Mikuláš Dzurinda neplánuje s Kollárom ďalšiu politickú budúcnosť. Hlavne preto, že podľa jeho slov je Spolu neochotná organizovať tzv. spájací snem medzi Dzurindom a jeho tímom s členmi Spolu, na čom sa pritom pred mesiacom dohodli v podpísanom memorande. Dnes je všetko v troskách a Kollár sa neštítil povedať, že je šokovaný a sklamaný z krokov expremiéra Dzurindu.

Situácia pripomína tragikomédiu, netuším, aký to malo zmysel, hodnotí Štefančík

Preto sme sa rozhodli opýtať politológa Radoslava Štefančíka, čo si o tejto rozhádanej situácii myslí. "Ide o tragikomédiu slovenskej pravice. Najskôr veľkolepá tlačovka, potom dlhé ticho a teraz rozchod. Rozchod pred funusom. Aký zmysel to celé malo, môžeme len hádať. Odhadujem, že ambície Mikuláša Dzurindu sa v Modrej koalícii nenaplnili. Zrejme mal inú predstavu o ovládnutí strany Spolu a tie sa nenaplnili. Tak odchádza, namiesto spájanie teda vidíme rozchod. Hoci rozchody sú súčasťou slovenskej pravice, nad týmto si zrejme nejeden volič pravice poklepe po čele," hovorí na úvod politologický expert.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Podľa neho situácia donaha demonštruje kondíciu súčasnej pravice a stredopravého priestoru. "Je to permanentná vizitka slovenského pravého priestoru. Pohádať sa, rozísť, držať bobríka mlčania. A odkazovať slovenskému voličovi jedno: Choďte voliť radšej Smer s Hlasom, lebo my sa tu tak či tak dosekáme a ak aj vytvoríme vládu, skončí skôr než sa stihnete spamätať," číta situáciu Štefančík.

Kto z tejto krízy vyťaží?

Dôležitým momentom utorka je však aj to, že po týchto správach sa Miroslav Kollár stretol s povereným premiérom Eduardom Hegerom, ktorý sa už ani neskrýva ambíciami predstaviť svoju vlastnú cestu samostatného projektu politického spájania. "Otázne je, kde Heger napokon skončí. Tá jeho nerozhodnosť je na zaplakanie. Toto má byť líder? Líder predsa má jasnú predstavu o svojej budúcnosti, nie vajatanie medzi 3-4 alternatívami. Ak ale Heger nakoniec skončí v Modrej koalícii, víťazom sporu Kollár – Dzurinda bude nakoniec Kollár. Pretože s Hegerom, a to aj napriek jeho nerozhodnosti a absencii líderských schopností, prichádzajú percentá, s Dzurindom nie," tvrdí Štefančík.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Facebook/Miroslav Kollár SPOLU - občianska demokracia

Niečo sa evidentne nepodarilo, dzurindovci od ničoho neutekajú, pretože ani nestihli nikam vstúpiť

Svoj pohľad ponúkol aj politológ Michal Cirner. "Niečo sa evidentne nepodarilo. Dzurindovci mali pravdepodobne veľké nároky a chceli získať kontrolu nad stranou Modrá koalícia, kým predseda strany Miroslav Kollár bol opatrnejší, počkal ako sa situácia bude vyvíjať a nechal dzurindovcov na druhej koľaji. V podstate dzurindovci nemali kam odchádzať nestali sa súčasťou Modrej koalície, len sa nenaplnilo memorandum o spolupráci," analyzuje situáciu Cirner.

Podľa Cirnera aktuálna situácia poukazuje na to, aké komplikované pohyby a pnutia sú v stredopravom priestore. "Je to také blúdenie a hľadanie svetla na konci tunela. Každý sa chce zachrániť v politickom živote, a preto sú v úzadí rozpravy o nejakých programových prienikoch a prioritách. Na prvom mieste je vyskladanie vedenia nového subjektu, vytýčenie pozícií a miesto na kandidátke do volieb," pokračuje.

Galéria fotiek (4) Miroslav Kollár podpísal s expremiérom Mikulášom Dzurindom memorandum o spoločnej politickej budúcnosti

Zdroj: Facebook/SPOLU - občianska demokracia

Za rozkmotrenie môžu vzájomné vzťahy aj egá

Z toho môžu podľa neho určite vyťažiť strany ako KDH, Progresívne Slovensko alebo Sloboda a Solidarita, no najviac sa z tohto chaosu v demokratickom tábore teší opozícia vo forme Smeru a Hlasu. "Ak by KDH, PS a SaS zozbierali relevantných blúdiacich politických bezdomovcov, možno by už nijaký zlepenec nebol potrebný. Je to však aj o vzájomných vzťahoch a egách," vysvetlil Cirner.