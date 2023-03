Výsledky volebného prieskumu TOPIEK! Pozrite sa, koho by ste ako čitatelia najradšej videli v parlamente

BRATISLAVA - Začiatkom mesiaca sme pre vás, našich čitateľov, pripravili interaktívnu anketu vo forme predvolebného prieskumu. Predčasné parlamentné voľby sú už za rohom a my sme sa pozreli na to, koho by ste vy najradšej videli v pléne Národnej rady. Na popredných miestach z výsledkov tohto prieskumu sa rozhodne udialo veľké prekvapenie.

Prieskum sme pre vás spustili piateho februára a odvtedy uplynulo niekoľko týždňov. Viac ako 53-tisíc čitateľov formou internetovej ankety ukázalo predvolebné nálady a do popredia sa dostali tieto strany.

Prvé tri miesta obsadila opozícia aj člen koalície

Podľa našich čitateľov by voľby vo februári vyhrala strana Smer-SD so ziskom 21,84 percent . Nasledujú kollárovci zo Sme rodina s veľmi tesným závesom za Smerom so ziskom 21,81 percent . Tretie miesto by s veľmi veľkým odstupom obsadila Republika , ktorá získala takmer 9 percent . Za ňou sa nachádzajú, opäť s veľmi tesným rozdielom, ich predchodcovia z ĽSNS ( 8,89 percent ).

Piate je s takmer osempercentným ziskom OĽaNO, za ním nasleduje Hlas-SD, Progresívne Slovensko, a to je podľa kritérií päťpercentného kvóra posledným subjektom, ktorý by sa hypoteticky do parlamentu dostal.

Národná koalícia by získala len niečo cez štyri percentá, no tým pádom ide o ďalší a posledný subjekt, ktorý by mal nárok na teoretický štátny príspevok z volieb. Po ňom sa na ďalšom mieste umiestnila Modrá koalícia s 2,75-percentným ziskom. Prekvapivo by sa do parlamentnu nedostala ani SaS, ktorá je po dekáde už stálym členom parlamentu, či KDH, ktorá sa v posledných prieskumoch umiestňuje na viac ako ôsmich percentnách a v posledných voľbách sa stále len veľmi tesne neprebojovala do parlamentu.

Keďže však už prešiel mesiac, už teraz môžete hlasovať v našom ďalšom, marcovom prieskume politických strán. O mesiac sa môžete tešiť na ďalšie výsledky, kde zmapujeme percentuálne zmeny v dôvere.