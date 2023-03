Plány s Dzurindom stroskotali: Miroslav Kollár skúša inú cestu, ďalšie premenovanie a Heger ako nový líder?!

BRATISLAVA - Toľko politických zmien a otočiek, koľko zažíva tento rok subjekt Miroslava Kollára z Modrej koalície, mal len máloktorý za posledné desaťročie. No napriek tomu sa o tom intenzívne hovorí a verejnosť je v očakávaní. Reč je totiž o avizovanom spájaní strán, ktoré sa už v posledných dňoch opiera o plány povereného premiéra Eduarda Hegera. Najnovšie dohady totiž svedčia o tom, že by mal prebrať na seba úlohu lídra, a to nie je všetko!

Najnovšie plány Modrej koalície odhalil denník SME. Podľa ich informácií by totiž stranu nielenže mal čakať prerod v prípade nového lídra, ale aj by mala prejsť zmenou názvu.

Len nedávno bol sklamaný a šokovaný a už sa šepká o nových plánoch

Je to pritom len mesiac od ohlásenia veľkej tlačovky expremiéra Mikuláša Dzurindu, ktorý verejnosti predstavil plán premenovanej strany Spolu (Modrá koalícia), pričom s Miroslavom Kollárom podpísali aj memorandum, podľa ktorého vraj strana podľa Kollárových slov stále postupuje a z Dzurindovho kroku je "sklamaný a šokovaný".

Heger ako nový veliteľ

Aj podpredsedníčka strany Modrá koalícia Andrea Letanovská potvrdila, že počítajú s tým, že Hegerovým ďalším pôsobiskom sa má stať práve spomínaný Kollárov subjekt. Rovnako potvrdili, že by sa mal podľa všetkého stať aj ich lídrom.

Heger sa pritom len nedávno stretol v Kollárom v centrále strany, pričom šéf Modrej koalície poznamenal, že rozhovory o spájaní pokračujú. Bolo to presne v ten istý deň, kedy Dzurinda oznámil svoj plán vycúvať z tohto projektu.

Všetko sa má udiať v prvej polovici marca

"Schválili sme si, že v prvej polovici marca bude snem, kde budeme prijímať nových členov a pravdepodobne dôjde k zmene názvu," povedala k týmto udalostiam Letanovská. Nový názov však ešte neprezradila. Do volieb pritom ostáva už len necelých sedem mesiacov.

Hovorí sa o Naďovi aj Čekovskom, s Budajom vraj nepočítajú

Navyše sa hovorí o tom, že Heger nebude jediným členom, ktorého do svojich radov príjmu. Momentálne poverený minister obrany Jarosalv Naď by sa mal tiež po boku Hegera nasťahovať do Modrej koalície a na konci dňa by mohol pôsobiť ako podpredseda strany. Ide tak teda o dvoch podstatných členov posledných rokov za vládne OĽaNO, o ktorých Igor Matovič pred voľbami prichádza.

Uplatnenie v novom subjekte by mohli navyše nájsť aj členovia demokratickej platformy v rámci klubu OĽaNO, ktorý pred istým časom z radov Matoviča odišiel. Spomína sa napríklad predseda kultúrneho výboru Kristián Čekovský, no paradoxne sa hovorí o tom, že s lídrom tejto platformy Jánom Budajom (poverený minister životného prostredia) sa neráta.

Odhadli, že na účtoch majú za voľby do milióna eur

Strana by sa po prebratí Hegerom mala stáť akýmsi stánkom pre budúce strany v rámci predvolebného spájania "demokratických síl". Okrem toho Spolu (teraz Modrá koalícia, pozn. red.) disponuje aj ziskom zo štátneho príspevku, na ktorý získala nárok ako subjekt, ktorý kandidoval v parlamentných voľbách 2020. Z týchto peňazí by teoreticky Heger vedel financovať aj kampaň. Neziskovka Transparency International Slovensko navyše odhadla, že zoskupenie by malo mať na účtoch do pol milióna eur. Heger je napriek tomu ešte stále skúpy na slovo ohľadom svojej politickej budúcnosti.

Aktualizácia 15:36 - Hegerova reakcia na informácie o možnej kandidatúre v Modrej koalícii

Tlač Hegera zastihla počas tlačovej konferencie k budúcnosti rezortu zdravotníctva. Nevyhol sa teda ani tejto téme. "Nerád by som sa venoval tejto téme na pôde Úradu vlády a už vôbec nie politickej," povedal Eduard Heger pri týchto dnešných informáciách na novinárskej otázky.