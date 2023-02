Rezort obrany má problém: Rekonštrukciu zotavovne na Šírave vraj odflákli, búri sa aj autor stavby

BRATISLAVA/MICHALOVCE - Mala to byť veľká pýcha ministerstva obrany na východe v bezprostrednej blízkosti vodnej nádrže Zemplínska Šírava, no nakoniec sa tento projekt ukazuje ako nevyhovujúci všetkým stranám. Ide o slávnu vojenskú zotavovňu, o ktorej rekonštrukcii rezort Jaroslava Naďa hovoril od apríla 2022. Projekt, ktorého prezentáciu ponúklo ministerstvo sa však nepozdáva všetkým. Vraj stavba príde o vlastné čaro.

Budova vraj príde o svoje kvality, ak sa naplnia vízie z plánu ministerstva

O tom, že rekonštrukcia je robená vraj "zle", píše Denník N. Samotná prerábka stavby má stáť 20 miliónov eur. "Keď to však dopadne tak, ako ukazujú vizualizácie, budova nenávratne príde o svoje kvality," povedal denníku teoretik architektúry Peter Szalay. Nespokojnosť pritom vyjadril aj pôvodný autor stavby zo 70. rokov, kedy zotavovňa vznikla.

"Zariadenie s tak obrovským potenciálom bude slúžiť vojakom ale aj širokej verejnosti. S prácami začneme hneď po procese obsatarávania projektovej dokumentácie a neskôr zhotoviteľa stavby - rátame v roku 2023," povedal ešte prvého apríla 2022 o rekonštrukcii sám minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO), ktorý zároveň tento projekt označil za chuťovku pre východniarov.

Pôvodného archítekta ohľadom prerábky ani neoslovili

Autor pôvodného projektu Ivan Kočan tiež negatívne vníma najmä postup ministerstva. "Bol som zhrozený, keď som to videl. Je to tragédia. Najviac ma však mrzí, že so mnou nikto nekomunikoval. Nikto mi nevolal, ani sa ma nepýtal, či s tým ako autor súhlasím," kritizuje Kočan.

Vizuály ponúklo ministerstvo v apríli minulého roka.

Stavba touto rekonštrukciou príde o svoje čaro

"Architektom pôvodne nešlo o to prírodu prekonať, budova krajinu skôr dotvárala. Je to veľmi citlivo spravené v zmysle modernej architektúry. Teraz sa to vo výsledku podľa vizualizácií trochu zateplí, vymaľuje a dobuduje, čím stavba príde o to, čo ju robí hodnotnou," zopakoval Szalay.

Rezort čaká na stavebné povolenie

Budova sa sfinalizovala ešte v roku 1979 podľa projektu architektov Dušana Bálenta, Eduarda Horvátha a Ivana Kočana. Szalay trvá na tom, že si vyžaduje komplexnú rekonštrukciu, no mal by sa pritom brať do úvahy aj pôvodný koncept a názor originálnych archítektov. "Aktuálne prebieha výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Termín predloženia ponúk v procese verejného obstarania bol 13. 2. 2023. Súťaž je v etape hodnotenia ponúk predložených uchádzačmi," vyjadrila sa o projekte hovorkyňa ministerstva obrany Martina Kovaľ Kakaščíková. Čaká sa už len na stavebné povolenie a výber zhotoviteľa projektu.

"Je to u nás taká klasika, že sa riadime cenou, a potom tie výsledky aj tak vyzerajú," dodal Szalay.