Zima sa vrátila takmer v plnej sile: Blíži sa však meteorologická jar, aké počasie nás nasledujúce dni čaká?

BRATISLAVA – Zimné počasie prinieslo do severných častí Slovenska opäť snehovú nádielku. Zdá sa však, že meteorologická zima ešte nepovedala posledné slovo. Teploty v noci stále klesajú pod nulu a od severu prúdi vlhký a chladný vzduch, ktorý prináša teploty na úrovni dlhodobého normálu.

Do strednej Európy tak po teplej druhej polovica februára prišla opäť zima. Nad severným Atlantikom a Britskými ostrovmi sa tvorí mohutná tlaková výš, ktorá zostane aj nad naším územím minimálne týždeň, informuje SHMÚ. Táto tlaková výš blokuje príchod teplejšieho vzduchu z oblasti Atlantického oceánu a tak na typicky jarné počasie si budeme musieť ešte počkať. V noci sa na niektorých územiach stále očakávajú tuhé mrazy od -10 až do -15 stupňov Celzia. Denné teploty budú na našom území stúpať na +1 až +8 stupňov Celzia.

Prevládať bude najmä premenlivé počasie a na severe je potrebné počítať s výskytom snehových prehánok. V pondelok by sa mali snehové prehánky objaviť aj na východe krajiny, informuje imeteo.sk. Teplejšie počasie možno očakávať v stredu, kedy denné teploty by mohli stúpnuť až na +10 stupňov Celzia. V noci však očakávajte stále mrazivé počasie. Meteorológovia očakávajú, že s príchodom meteorologickej jari, ktorá nás čaká v stredu 1.3. by tak na väčšine Slovenska mohla s príchodom vyšších teplôt zmiznúť aj oblačnosť.