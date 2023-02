Zrušenie paragrafu 363? Viedlo by to k ohrozeniu práv obvinených i poškodených, uviedla SAK

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

BRATISLAVA – Prípadné zrušenie ustanovenia paragrafu 363 Trestného poriadku (TP) by bez jeho adekvátnej náhrady viedlo k vážnemu ohrozeniu práv obvinených, ale aj poškodených a ďalších osôb, ktoré by stratili možnosť brániť sa proti nezákonným rozhodnutiam v prípravnom konaní. Slovenská advokátska komora (SAK) to uviedla na svojom webe.