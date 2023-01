Bývalý šéf SIS Pčolinský sa kriticky pustil do špeciálnej prokuratúry: V statuse im položil päť dôležitých otázok

archívne video

V posledných dňoch vraj Pčolinský sleduje mediálne útoky voči jeho osobe zo strany Úradu špeciálnej prokuratúry v súvislosti s listom Generálnej prokuratúry SR, ktorým došlo k odstúpeniu jeho podania podľa paragrafu 363. "S prekvapením sledujem ako Úrad špeciálnej prokuratúry, prostredníctvom špeciálneho prokurátora označil predmetné odstúpenie výrazom „to robí obhajoba, to nerobia prokurátori“," rozhorčil sa Pčolinský.

Ten preto položil päť otázok do priestoru. "1. Ako je možné, že „elitný“ prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry prehliadne tak závažné procesné pochybenie, ktoré mu musí najprv vytknúť sudca Špecializovaného trestného súdu a následne ďalší traja nezávislí sudcovia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky? 2. Prečo sa zástupcovia Úradu špeciálnej prokuratúry nevyjadrujú k tomu, ako je možné v tak údajne „profilovej“ kauze podať obžalobu „elitným“ prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry, pokiaľ došlo k hrubému zásahu do práva na obhajobu? 3. Prečo sa Úrad špeciálnej prokuratúry zatiaľ nevyjadril k tomu, aké boli voči „elitnému“ prokurátorovi Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorý flagrantne pochybil, vyvodené postihy? 4. Ako si môže Úrad špeciálnej prokuratúry dovoliť v rozpore so Zákonom o prokuratúre a Trestným poriadkom zverejňovať listiny zo živých trestných vecí? 5. Ako je možné, že špeciálny prokurátor sa dlhodobo a kompulzívne vyjadruje o trestnej veci, v ktorej je vylúčený a nemôže v nej vystupovať ani ako nadriadený prokurátor?" pýta sa bývalý šéf SIS.