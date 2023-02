Žilinkova dcéra kúpila byt vo vyhlásenej časti Bratislavy! Generálny prokurátor vysvetľuje, kde naň zobrala

BRATISLAVA – Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa rozhodol prehovoriť o tom, ako sa jeho dcéra dostala k lukratívnemu bytu za viac ako 150 000 eur. Urobil tak, lebo ako vraví, s otázkami k tejto téme sa na neho obrátili samotné médiá. Popiera, že by kúpa bytu od finančnej skupiny Penta súvisela so zrušením obvinenia podnikateľovi Jaroslavovi Haščákovi, na ktoré využil už dobre známy paragraf 363.

„Spoločne s manželkou sme v júli 2019 (teda viac ako rok a štyri mesiace pred tým, ako som sa stal generálnym prokurátorom) uzavreli s obchodnou spoločnosťou Bory Home II s. r. o. Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o prevode vlastníctva bytu v stavebnom projekte ´Bory bývanie 2´, v súvislosti s výstavbou bytového domu, predmetom ktorej bola budúca kúpa 2 izbového bytu o výmere 57,35 m2, s pivničnými priestormi a parkovacím miestom v Bratislave za kúpnu cenu 153 300 eur,“ vysvetlil Žilinka, ktorý sa stal generálnym prokurátorom 10. decembra 2020.

Dohodnutá kúpna cena podľa neho predstavovala sumu podľa verejne dostupnej ponuky, bez akýchkoľvek zliav. „V auguste 2019 sme s manželkou uhradili preddavok kúpnej ceny vo výške 22 995 eur. Po tom, ako som sa stal generálnym prokurátorom SR, spoločne s manželkou sme Dohodou z januára 2021 postúpili všetky práva a povinnosti zo Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o prevode vlastníctva bytu v stavebnom projekte ´Bory bývanie 2´ na našu plnoletú dcéru,“ vysvetľuje.

Žilinkova dcéra sa následne stala vlastníčkou bytu po výstavbe bytového domu a to uhradením zvyšku kúpnej ceny vo výške 130 305 eur v júli 2021, uzavretím zmluvy o prevode vlastníctva bytu a povolením vkladu do katastra nehnuteľností.

ODMIETAM SPÁJAŤ NESPOJITEĽNÉ A ZAŤAHOVANIE RODINY DO ÚTOKOV VOČI MOJEJ OSOBE V posledných dňoch sa na mňa niektoré... Posted by Maroš Žilinka - generálny prokurátor SR on Tuesday, February 7, 2023

„Všetky finančné prostriedky na kúpu nehnuteľnosti sme poskytli dcére s manželkou z príjmov pochádzajúcich výhradne z našich platov a z kúpnej ceny z predaja nášho 3 – izbového bytu v Piešťanoch. Všetky prevody finančných prostriedkov boli realizované bezhotovostne bankovými prevodmi,“ tvrdí.

„Musím dôrazne odmietnuť snahy o spájanie kúpy nehnuteľností, ktorých je vlastníčkou naša plnoletá dcéra, s akoukoľvek mojou rozhodovacou činnosťou. Rovnako musím dôrazne odmietnuť akékoľvek zaťahovanie mojich rodinných príslušníkov do pretrvávajúcich útokov voči mojej osobe,“ dodal. Žilinka uviedol, že kúpa bytu má byť spájaná „s jeho rozhodovacou činnosťou vo veci podnikateľa Mgr. J. H.“ V tejto súvislosti hovorí o účelovej diskreditácii jeho osoby.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Ohradil sa aj Haščák

Na to, že Žilinkova dcéra mala kúpiť byt od finančnej skupina Penta iba deň predtým, ako generálny prokurátor pomocou využitia paragrafu 363 zrušil obvinenie Jaroslavovi Haščákovi, pôvodne upozorňoval Denník N. Haščákovi bolo zrušené obvinenie 31. augusta 2021. Voči tomu, že by medzi týmito dvomi udalosťami existovala súvislosť, sa však okrem Žilinku už ohradil aj Haščák. "Náš klient, pán Haščák nikdy nevstupoval a nevstupuje do rozhodovania firmy Penta Real Estate ohľadom predaja bytov. S pánom Žilinkom pán Haščák nemá a ani v minulosti nemal žiadny osobný kontakt," tlmočil jeho stanovisko jeho právny zástupca.

Poukázal tiež na to, že 30. augusta 2021 bol vykonaný vklad uvedeného bytu, nie podpísaná zmluva. Navyše podľa neho nie je nie je problém preveriť, že "predpredaj bytov (prostredníctvom budúcich kúpnych zmlúv) prebehol v danej fáze projektu dva roky pred prevodom vlastníctva. Vtedy – v roku 2019 – si klienti dohadovali podmienky obchodu, nie pri podpise realizačnej (kúpnej) zmluvy."

"A vylučujem, že by niekto v spoločnosti Penta poskytoval akúkoľvek výhodu alebo zľavu pri takomto obchode komukoľvek v postavení rovnakom alebo podobnom, aké má pán generálny prokurátor, vrátane jeho rodinných príslušníkov," dodal.

Odkázal tiež, že Penta neriešila s dcérou generálneho prokurátora 30. augusta 2021 žiadny obchodný prípad, "daný obchod totiž uzavreli v roku 2019, tak ako s mnohými inými verejne známymi osobami, ktoré si v kvalitnom bytovom projekte Bory kúpili svoje byty."

Denník N nakoniec informácie upravil s tým, že zmluva tak nebola podpísaná 30. augusta 2021, ale o mesiac skôr - v júli 2021. Podľa nich už v tom čase mal už Žilinka na stole Haščákovu žiadosť podľa paragrafu 363.