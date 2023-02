Pellegrini požiadal Naďa, aby poslancom zodpovedal otázky o stíhačkách: Mimoriadnu schôdzu podporia

Galéria fotiek (2) Peter Pellegrini

Zdroj: Topky/Ramon Leško

BRATISLAVA - Nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR a šéf mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini požiadal dočasne povereného ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽANO), aby prišiel do parlamentu zodpovedať otázky v súvislosti so stíhačkami MiG-29 a doterajšou pomocou Ukrajine. Na utorkovej tlačovej konferencii skonštatoval, že bez prítomnosti ministra v pléne by rokovanie ničomu neposlúžilo.