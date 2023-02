Slovensku hrozí grécka cesta: Strana Za ľudí vyzvala k rozpočtovej zodpovednosti

Galéria fotiek (4) Veronika Remišová

BRATISLAVA – Poslanecké návrhy zmien zákonov predložené v súčasnosti do Národnej rady (NR) SR sú hitparádou populizmu, katastrofálnym spôsobom zvyšujú deficit štátneho rozpočtu a takýto spôsob predkladania návrhov môže Slovensko priviesť do krachu. Na utorkovej tlačovej konferencii to uviedla predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová. Podľa strany tak Slovensku hrozí "grécka cesta".