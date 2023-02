Stav ciest po kalamite: Ktoré úseky sú prejazdné, a kde situáciu komplikuje kašovitý sneh?

BRATISLAVA - Kašovitý sneh do dvoch centimetrov sa v pondelok popoludní miestami nachádza na úseku R3 Trstená - Tvrdošín. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý. Povrch vozoviek ciest prvej, druhej a tretej triedy je prevažne suchý až mokrý. V hornatejších oblastiach stredného a východného Slovenska je pokrytý vrstvou kašovitého až utlačeného, miestami aj zľadovateného snehu do troch centimetrov, miestami do štyroch až piatich centimetrov.

Vrstva snehu od piatich do desiatich centimetrov sa nachádza na ceste II/542 Spišská Belá - Spišská Stará Ves a na cestách tretích tried v obvodoch Haligovce, Spišská Stará Ves, Námestovo a Trstená. Na ceste II/578 Skalka - Kremnica je na povrchu vozovky utlačený sneh v hrúbke desať až 15 centimetrov.

Ako sú na tom horské priechody?

Horské priechody na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý. Horské priechody Podspády, Herlianske Sedlo, Štós, Dobšiná, Súľová, Grajnár, Fačkov, Príslop, Branisko, Besník a Vernár majú povrch pokrytý kašovitým alebo utlačeným snehom do troch centimetrov, na horskom priechode Huty do piatich centimetrov. Zľadovatený sneh do hrúbky troch centimetrov sa podľa cestárov nachádza na horských priechodoch Zbojská, Donovaly, Chorepa a Vrchslatina.

Pozor najmä v oblasti Oravy

SSC upozorňuje vodičov, že na základe nepriaznivého vplyvu počasia je vyhlásený prvý kalamitný stupeň na cestách druhej a tretej triedy pre oblasť Orava. Cesty III/3061 Štrba - Šuňava a III/3063 Lučivná sú pre záveje uzatvorené. Vodiči by si mali dať pozor aj na možnosť tvorby snehových jazykov na cestách tretej triedy v okrese Námestovo a na horskom priechode Besník.

Sledujeme aj stav na železničnej trati

Situácia na železničných tratiach Slovenska je po víkende (4. - 5. 2.) pokojná, trate sú prejazdné. Potvrdil to hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč. Na niektorých miestach, najmä v okolí Tatier, Oravy a Kysúc, sú síce ešte vyhlásené po víkende takzvané zimné opatrenia, ktoré vlakovú dopravu spomaľujú. "No všetky vlaky smerujú do cieľa bez výraznejších meškaní," dodal Kováč.

Dopravnú situáciu vo viacerých lokalitách Slovenska od piatka (3. 2.) komplikovalo počasie, ktoré bolo spojené so snežením a silným vetrom.