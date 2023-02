MIMORIADNE Na Slovensku sa rozpútalo peklo: Na Chopku úradoval orkán, snehová kalamita odstavila ľudí od elektriny

BRATISLAVA - Slovensko už od piatka bičoval extrémne silný vietor. Na mnohých miestach Slovenska odstraňovali popadané stromy, tisícky domácností zostali bez elektriny a na cestách s takmer nulovou viditeľnosťou kolabovala doprava. Najmä na severe husto snežilo. Na Chopku zúril orkán s rýchlosťou vetra 121 km/h. Západ je bez snehu, no vietor mu dával zabrať tiež. K večeru sa situáciu postupne upokojila.

VIDEO Situácia na cestách je katastrofálna

aktualizované 18:32 V Žiline postupne upravili všetky úseky ciest a situácia je stabilizovaná. Podľa hovorkyne mesta Barbory Zigovej neevidujú závažné problémy. Doplnila, že v teréne je neustále dostupná technika a všetci pracovníci. "Vzhľadom na predpoveď počasia na najbližšie dni (silné mrazy) sa snažíme v čo najväčšej miere opakovane upraviť všetky cesty, chodníky, zastávky mestskej hromadnej dopravy a schodiská," doplnila Zigová.

aktualizované 18:21 Na viacerých miestach Slovenska možno v noci očakávať veľmi nízke teploty. Na severnom a strednom Slovensku treba počítať tiež s víchricou na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre viaceré okresy výstrahu prvého a druhého stupňa.

aktualizované 18:07 Na cestách v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) sa v sobotu popoludní situácia zlepšila. Podľa hovorkyne ŽSK Evy Lacovej je väčšina úsekov prejazdná, naďalej však fúka silný vietor a v niektorých úsekoch sa vytvárajú snehové záveje.

aktualizované 17:40 Polícia sprejazdnila po dopravnej nehode na diaľnici D1 pri Važci v smere na Liptovský Mikuláš jeden jazdný pruh. TASR o tom informovalo operačné stredisko Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline.

aktualizované 17:39 Horská záchranná služba (HZS) upozorňuje, že v Doline Kežmarskej Bielej vody a Doline Zeleného plesa smerom na Chatu pri Zelenom plese vo Vysokých Tatrách je pohyb pre peších turistov nemožný. Informovali o tom horskí záchranári a zverejnili video na sociálnej sieti, ktoré zachytáva dvoch turistov, ktorí sa pre silný vietor nedokážu pohnúť.

"Rovnaká situácia je aj vo viacerých dolinách v horských oblastiach. Vzhľadom na množstvo napadnutého snehu a silného vetra neodporúčame výstupy na vysokohorské chaty," uvádza HZS.

aktualizované 17:01 Na Slovensku bolo v sobotu k 15.30 h vyhlásených 107 mimoriadnych situácií v súvislosti s intenzívnym snežením a vetrom. Eviduje to Centrálne monitorovacie stredisko Sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra (MV) SR. Informoval o tom tlačový odbor rezortu.

V Žilinskom kraji je vyhlásených 99 mimoriadnych situácií a v Prešovskom osem. "Obce situáciu zvládajú svojimi silami a prostriedkami. Na nasadenie civilnej ochrany alebo ťažkej techniky zo Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru neboli vznesené žiadne požiadavky," priblížilo tlačové oddelenie. Dodalo, že odvolaná bola mimoriadna situácia v Bytči.

aktualizované 16:36 Polícia uzavrela pre dopravnú nehodu diaľnicu D1 na úrovni Važca v smere na Liptovský Mikuláš. Premávka je odklonená na cestu I/18. TASR o tom informovalo operačné stredisko Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline.

aktualizované 15:46 Na Chopku je aktuálne orkán. Priemerná rýchlosť vetra podľa Beaufortovej stupnice sily vetra dosiahla na Chopku silu orkánu. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na sociálnej sieti.

Vietor podľa grafu, ktorý SHMÚ zverejnil, dosiahol po 14.00 h rýchlosť 121 kilometrov za hodinu. "V nižších polohách vietor trochu slabne, no na cestách na snehovej pokrývke stále spôsobuje výrazné komplikácie, najmä na severe a horských priechodoch," skonštatovali meteorológovia.Tretí stupeň výstrahy pred silným vetrom na horách platí pre okresy Ružomberok, Tvrdošín, Poprad, Banská Bystrica a Brezno.

aktualizované 15:00 Na cestách v okresoch Poprad a Kežmarok aktuálne platí druhý kalamitný stupeň. Po zasadnutí krízového štábu to potvrdil riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad Marcel Polomský s tým, že situáciu komplikujú najmä nezodpovední vodiči, ktorí križujú cesty a znemožňujú prejazd cestárskym autám.

"Aktuálne je uzavretá diaľnica aj cesta I/18 smerom na Prešov, preto sa s vypätím všetkých síl snažíme udržať zjazdnú aspoň cestu II/536 z Janoviec cez obec Vlková až do Kežmarku. Museli sme však z údržby vylúčiť niektoré cesty III. triedy. Situácia je veľmi zlá, počasie je výnimočne nepriaznivé," zhodnotil Polomský. Diaľnicu pod Tatrami uzavreli po hromadnej nehode približne tridsiatich áut, ktorá sa stala medzi Popradom a Spišským Štvrtkom. Po "starej ceste" z Popradu na Prešov cez Švábovce autá polícia púšťa len výnimočne za snežným pluhom. Pre zlú viditeľnosť a poveternostné podmienky je však naďalej uzavretá.

"Zvažovali sme aj vyhlásiť III. kalamitný stupeň, na krízovom štábe sme si však dohodli kroky, ktoré spravia hasiči, policajti a ako budeme ďalej postupovať. Teraz už len apelujem na vodičov, aby ostali doma. Potrebujeme vyčistiť cesty, ale je to veľmi náročné, keď nám vytvárajú prekážky na cestách," uzavrel Polomský.

aktualizované 14:47 Silný vietor vyvracia v sobotu stromy po celej Bratislave. Na sociálnej sieti o tom informujú starostovia mestských častí, mestská polícia hlavného mesta aj dobrovoľní hasiči z bratislavskej Petržalky.

"V celej Bratislave padajú celé stromy, lámu sa konáre, prevracajú bilbordy, priblížil starosta Ružinova Martin Chren. Dobrovoľní petržalskí hasiči odpratávali stromy napríklad na Topoľčianskej ulici či za Ekonomickou univerzitou v Petržalke.Starosta bratislavskej mestskej časti Vrakuňa Martin Kuruc upozorňuje ľudí, aby do nedele (5.2.) nenavštevovali lesopark, cyklotrasu či miesta, kde sa nachádzajú stromy.

Mestská polícia odporúča v sobotu vynechať návštevu mestských lesov v Bratislave a počkať, kým neprestane platiť výstraha druhého stupňa pred vetrom. Cesta mládeže bola zablokovaná spadnutým stromom. "Podobné situácie môžu v lesoch nastať kdekoľvek," poukázala.Je podľa mestských policajtov možné, že z bezpečnostných dôvodov ani po odprataní stromu nebudú zastávky linky 43 na Ceste mládeže obsluhované.

aktualizované 14:37 Spoločnosť Východoslovenská distribučná (VSD) zaevidovala v sobotu v súvislosti s nepriaznivým počasím spolu 34 porúch na vysokonapäťovej a nízkonapäťovej úrovni. Informovala o tom hovorkyňa spoločnosti Andrea Danihelová. Na východe Slovenska vznikali podľa nej poruchy najmä vplyvom ťažkého snehu a vetra, ktoré vyvracali stromy a poškodili izolátory a vodiče.

"Najviac zasiahnutými lokalitami sú obce Nižná Rybnica, Kapišová, Kružlová, Jasenovce, Lukačovce, časť Humenné, Udavské, Lackovce, Švábovce, Mlynčeky, Stráne pod Tatrami, Hôrka pri Poprade, Vernár, Košice – Krásna nad Hornádom, Zdoba, Slavec, časť Rožňavy i obec Rudná," vymenovala hovorkyňa.K prerušeniu distribúcie elektriny došlo podľa nej približne na 4500 odberných miestach. Pohotovostné tímy VSD sú v teréne a v spolupráci s dispečingom intenzívne pracujú na odstránení porúch.Situáciu v distribučnej sústave naďalej ovplyvňujú dôsledky mimoriadne nepriaznivého počasia. "Aj vzhľadom na predpovede meteorológov sa môže stav rýchlo meniť," uzatvára Danihelová.

aktualizované 14:29 Vlaková doprava je pre nepriaznivé počasie prerušená na viacerých miestach. Vlaky na diaľkových trasách meškajú 30 až 60 minút, na južnej trase okolo dvoch hodín. Potvrdil to hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč.Doprava je aktuálne prerušená v úsekoch Smolenice - Výh. Dúbrava, Dlhá nad Oravou - Nižná či Vyšné Hágy - Štrbské Pleso. Rovnako tiež v úsekoch Sklené pri Handlovej - Horná Štubňa, Strážske - Nižný Hrabovec a Žarnovica - Nová Baňa.

aktualizované 13:45 Mimoriadnu situáciu vyhlásili už vo viacerých obciach a mestách na Spiši. Dôvodom je snehová kalamita, ktorá podtatranský región zasiahla v piatok (3.2.) večer. Hovorkyňa Ministerstva vnútra (MV) SR Zuzana Eliášová potvrdila, že aktuálne platí mimoriadna situácia v Spišskej Starej Vsi, v Osturni a v Malej Frankovej v Kežmarskom okrese.

V okrese Poprad vyhlásili už v piatok mimoriadnu situáciu v meste Svit a tiež v obciach Ždiar a Šuňava. Centrálne monitorovacie stredisko Sekcie krízového riadenia MV SR dnes eviduje 83 vyhlásených mimoriadnych situácií v súvislosti s intenzívnym snežením a vetrom. Dôvodom je nezjazdnosť miestnych komunikácií, sťažený prístup do obydlí, obchodov, zdravotných stredísk či zastávok hromadnej dopravy.

Môže ísť aj o sťaženie zásobovania, hromadenie snehu v obciach, v niekoľkých z nich boli prerušené dodávky elektrickej energie. Slovenská autobusová doprava (SAD) Poprad informovala, že aktuálne je verejná doprava z dôvodu kalamity úplne ochromená. Dopravca preto počas víkendu z dôvodu nezjazdnosti ciest ruší prímestské spoje. "Žiadame cestujúcu verejnosť o pochopenie," uvádza SAD Poprad.

aktualizované 13:40 V Ružomberku sú prejazdné všetky dôležité cestné úseky a chodníky. Sneh na nich priebežne odhŕňajú mechanizmy Technických služieb Ružomberok (TSR). Mesto o tom informovalo na sociálnej sieti.

Doplnilo, že od piatku (3. 2.) poludnia pracujú v treťom stupni pohotovosti. "Vonku je všetka technika, ktorú majú TSR k dispozícii, pomáhajú aj mechanizmy PD Ludrová a Povodia Váhu. V súvislosti s poveternostnými podmienkami trvá v meste mimoriadna situácia, ktorú vyhlásil krízový štáb. Stále sneží a najbližšie hodiny ukazujú, že situácia nebude iná. Je potrebné sa na to pripraviť. Platia výstrahy pred silným vetrom, hustým snežením a poľadovicou," upozornilo mesto.

"Ak nemusíte, necestujte. Vodičov opäť prosíme, aby prispôsobili jazdu stavu vozovky, chodcov o väčšiu ostražitosť na chodníkoch," zdôraznilo mesto. V Ružomberku a mestských častiach zápasia mechanizmy zimnej údržby so snehom na 86 kilometroch ciest a 62 kilometroch chodníkov. "Kým sa poveternostná situácia nezmení, budeme pravdepodobne opäť čeliť tomu, že vyčistené a zjazdné úseky budú pod snehom v dôsledku hustého sneženia," dodalo mesto.

aktualizované 13:30 V úseku Spišský Štvrtok - Poprad zrazilo približne 30 áut. Diaľnica pod Tatrami je v oboch smeroch v súčasnosti uzavretá. Polícia na sociálnej sieti informovala, že potom, čo sa ju podarilo sprejazdniť po nehode ôsmich áut, sa v úseku Spišský Štvrtok - Poprad zrazilo ďalších približne 30 áut. Nehoda sa podľa polície zaobišla bez vážnejších zranení. Uzavreté sú pre kalamitu aj ďalšie úseky ciest.

aktualizované 13:00 Silný vietor a sneh komplikujú dopravu aj v celom Košickom kraji. Informovali o tom košickí krajskí policajti na sociálnej sieti s tým, že od obce Štós smerom na obec Smolník sú na ceste popadané stromy. "V obci Ploské v smere na obec Budimír došlo k vyvráteniu stromu na hlavnú cestu. Pri páde strom zachytil káble elektrického a telekomunikačného vedenia, v dôsledku čoho došlo k strhnutiu aj niekoľkých stĺpov," uviedla polícia.

Dobšinský kopec je tak neprejazdný pre všetku dopravu. Cesta I/67 medzi Stratenou a Dobšinou je tak uzavretá až do odvolania, dôvodom sú padajúce stromy a tvorba snehových závejov. Polícia tiež upozorňuje na spadnutý strom na ceste v úseku Gemerská Poloma - Súľova.

aktualizované 12:40 Na celom území Prešovského kraja aktuálne cestári bojujú s hustým snežením, poľadovicou či snehovými závejmi. Na zmiernenie následkov snehu v piatok (3.2.) vyslala Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SaÚC PSK) do terénu 103 posypových vozidiel. Informovali o tom prešovskí cestári s tým, že nasadené mechanizmy za posledných 24 hodín prepluhovali viac ako 19.000 kilometrov ciest.

VIDEO V teréne je v Prešovskom kraji viac ako stovka posypových vozidiel

Kamenivom posypali takmer 2400 kilometrov a chemicky upravili asi 7000 kilometrov ciest. Ďalších takmer 1800 kilometrov ciest posypali zmiešaným materiálom. "Pri výkone vyššie uvedených činností krajskí cestári spotrebovali 989 ton kameniva, 734 ton posypovej soli a šesť ton solmagu," upozorňuje SaÚC PSK.

Počas soboty vo svojich výkonoch intenzívne pokračujú, aby sa vodiči mohli čo najbezpečnejšie dostať do svojho cieľa. Z dôvodu nepredvídateľnosti vývoja počasia cestári SaÚC PSK dopravnú situáciu permanentne monitorujú a pokračujú v zabezpečovaní zimnej údržby ciest na území celého kraja. Zároveň apelujú na vodičov, aby na cestách dbali na zvýšenú opatrnosť, boli trpezliví, zvážili jazdu autami a rešpektovali sa navzájom.

V okresoch Poprad, Kežmarok a Stará Ľubovňa platí na cestách prvý kalamitný stupeň. Niektoré úseky ciest v podtatranskom regióne sú aktuálne neprejazdné, napríklad cesta I/18 z Popradu do Janoviec, tiež úsek medzi Vrbovom a Kežmarkom či Spišským Štvrtkom a Hrabušicami. Upozornila na to polícia na sociálnej sieti.

aktualizované 12:30 Silný vietor spôsobil počas soboty a piatka (3.2.) na západe Slovenska výpadky elektrickej energie. Celkovo sa týkali 11.000 odberných miest, v sobotu dopoludnia 5000. Uviedla hovorkyňa Západoslovenskej energetiky (ZSE) Michaela Dobošová. "Od piatka 18.00 h bol vyhlásený mimoriadny stav v oblasti Senica a od soboty 6.00 hod pre oblasti Trenčín, Dunajská Streda, Komárno, Trnava, Nitra," priblížila.

Poruchy sa podľa nej darilo priebežne odstraňovať počas piatkovej noci. "Na odstraňovaní porúch nepretržite pracujeme, práce však komplikuje stále silný vietor, preto môže v niektorých prípadoch trvať obnovenie dodávky elektriny dlhšie," uviedla. Príčinou sú podľa nej najmä pováľané stromy na vedeniach a roztrhané vodiče.

aktualizované 12:12 Pre silné sneženie a vysoké riziko pádu lavín zakázali turistom stup do celého poľského Tatranského národného parku (TPN). TASR Správu prevzala v sobotu z tlačovej agentúry PAP. Poľská tatranská horská služba (TOPR) v sobotu ráno uviedla, že pokračujúce husté sneženie v kombinácii so silným vetrom zvýšilo riziko pádu lavín.

Na poľskej strane Tatier aktuálne platí štvrtý lavínový stupeň na päťstupňovej škále. V horských oblastiach na juhu Poľska intenzívne sneží už od piatka. Rýchlosť vetra v oblasti poľského Tatranského národného parku môže dosiahnuť až 100 kilometrov za hodinu a hĺbka snehu v niektorých lokalitách už presiahla 155 centimetrov.

Veľké lavínové nebezpečenstvo a 4. lavínový stupeň aktuálne platí aj na slovenskej strane Tatier, a to vo Vysokých a Západných Tatrách. Uviedla to v sobotu ráno na svojej webstránke slovenská Horská záchranná služba (HZS), ktorá zároveň zdôraznila, že momentálne túry do vysokohorského prostredia neodporúča.

aktualizované 12:10 V Žiline naďalej platí mimoriadna situácia, ktorú v piatok (3. 2.) vyhlásil krízový štáb mesta v dôsledku snehovej kalamity. Podľa hovorkyne mesta Barbory Zigovej situáciu na cestách výrazne komplikuje sneženie a silný vietor.

Doplnila, že pri ochrane životov, zdravia a majetku obyvateľov mesta a mestských častí pomáhajú dobrovoľní hasiči Dobrovoľných hasičských zborov mesta Žilina. "Dobrovoľní hasiči DHZO Trnové a DHZO Bytčica odstraňovali v piatok večer spadnuté stromy a konáre z komunikácií a parkovísk na celom území mesta. Ostatné jednotky dobrovoľných hasičov spolupracovali pri údržbe a zjazdnosti cestných komunikácií a chodníkov vo svojej lokalite a odstraňovali spadnuté konáre a prekážky," uviedla hovorkyňa.

Obyvatelia Žiliny a jej mestských častí môžu podľa nej požiadať o pomoc jednotky dobrovoľných hasičov, ktoré pôsobia v mestských častiach - DHZO Trnové, DHZO Bytčica, DHZO Mojšova Lúčka, DHZO Brodno, DHZO Vranie, DHZO Zádubnie a DHZO Zástranie.

"V prípade núdze je potrebné, aby občan kontaktoval linku tiesňového volania 112 integrovaného záchranného systému. Obyvatelia mestských častí môžu priamo kontaktovať ktoréhokoľvek člena dobrovoľného hasičského zboru vo svojej mestskej časti," vysvetlila. Informácie o činnosti Dobrovoľných hasičov mesta Žilina a aktuálne informácie môžu obyvatelia získať na ich stránke na sociálnej sieti, dodala Zigová.

aktualizované 11:50 Profesionálni i dobrovoľní hasiči z Trnavského kraja zasahovali počas sobotného dopoludnia pri viacerých mimoriadnych udalostiach, ktoré spôsobil silný vietor a nepriaznivé počasie. Ako uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave Lenka Košťálová, celkovo absolvovali hasiči v priebehu rána a dopoludnia 28 zásahov.

"V okrese Trnava to bolo osem výjazdov, v Piešťanskom okrese tri, v Hlohovci štyri, v Dunajskej Strede šesť, v Galante dva, v Senici štyri a v okrese Skalica jeden výjazd. Zasahovali profesionálni hasiči i členovia dobrovoľných hasičských zborov z obcí," povedala Košťálová. Ako doplnila, zásahy smerovali najčastejšie k stromom a konárom, ktoré popadali na elektrické vedenie. Hasiči zasahovali aj pri odletujúcich častí striech z budov.

aktualizované 11:45 Okresný úrad (OÚ) v Žiline vyzýva občanov na severe Žilinského kraja, aby pre zlú situáciu vychádzali z domov a cestovali motorovými vozidlami iba v súrnych prípadoch. Informovala hovorkyňa Ministerstva vnútra (MV) SR Zuzana Eliášová.

Upozornila, že občania by tiež nemali cestovať motorovými vozidlami na víkend na sever Slovenska. "Zamedzí sa tak blokovaniu prístupových ciest v obciach a uvoľní sa cesta nasadenej technike v zvládaní snehovej kalamity na cestných komunikáciách," uviedla Eliášová.



aktualizované 11:30 Na cestách je potrebné jazdiť mimoriadne opatrne a znížiť rýchlosť. Vodiči, ktorí nemajú skúsenosti s jazdou na snehu, by sa do premávky za žiadnych okolností na severe Slovenska na cesty vydávať nemali.

aktualizované 11:22 Na Slovensku je vyhlásených 83 mimoriadnych situácií v súvislosti s intenzívnym snežením a vetrom. Eviduje to Centrálne monitorovacie stredisko Sekcie krízového riadenia Ministerstvo vnútra (MV) SR. Informovala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

"Ide o mimoriadne situácie vyhlásené najmä pre nezjazdnosť miestnych komunikácií, sťažený prístup do obydlí, obchodov, zdravotných stredísk či zastávok hromadnej dopravy. Môže ísť aj o sťaženie zásobovania, hromadenie snehu v obciach, v niekoľkých z nich boli prerušené dodávky elektrickej energie," uviedla Eliášová.

Priblížila, že odpratávanie snehu, popadaných stromov a ďalších prekážok sa vykonáva najmä s disponibilnými prostriedkami obcí. Okresné úrady sú súčinné v rámci svojich kompetencii a podmienok.

Silný vietor tiež komplikuje situáciu na horách. Horská záchranná služba vystríha pred pohybom v horských oblastiach. Štvrtý stupeň lavínového nebezpečenstva je vyhlásený pre lokality Vysokých a Západných Tatier a Malej Fatry; v Nízkych Tatrách a vo Veľkej a v Lučanskej Fatre je vyhlásený tretí stupeň lavínového nebezpečenstva, pripomína Eliášová.

"Stále platí odporúčanie cestovať iba v nevyhnutných prípadoch, vyhýbať sa rizikovým stanovištiam, ktoré v prípade zrútenia môžu spôsobiť škody na zdraví a majetku," poznamenala hovorkyňa. Aj v oblastiach, ktoré nie sú zasiahnuté snehovou kalamitou, môže podľa Eliášovej dôjsť ku komplikáciám najmä v súvislosti s nadmernými snežením. Mimoriadna situácia z dôvodu povodne bola vyhlásená v obci Veľká Ves nad Ipľom v okrese Veľký Krtíš.

aktualizované 11:20 Následky nepriaznivého počasia a silného vetra odstraňovali v priebehu noci i sobotného dopoludnia profesionálni aj dobrovoľní hasiči v Nitrianskom kraji. Podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Nitre Andrey Červočovej absolvovali celkovo 13 výjazdov.

Ako uviedla, v teréne boli hasiči z Nitry, Nových Zámkov, Štúrova, Komárna, Levíc, Šiah a Topoľčian. Na výjazdoch boli aj dobrovoľní hasiči z Číčova, Bátoviec a Bohuníc. "Zasahovali pri odstraňovaní následkov dopravných nehôd i odstraňovaní popadaných stromov z cestných komunikácií, ktoré ohrozovali premávku. V jednom prípade šlo o odčerpávanie vody zo zaplavenej ulice," informovala Červočová. Celkovo sa na zásahoch zúčastnilo 43 príslušníkov HaZZ a osem členov dobrovoľných hasičských zborov miest a obcí. "Nasadených bolo 15 kusov hasičskej techniky," doplnila.